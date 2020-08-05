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看到買一送一就下單像爸爸或媽媽？　故宮小編被網虧「一定還沒結婚」

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故宮小編發文「像極了爸爸」慶祝父親節（圖／翻攝自故宮精品）

▲故宮小編發文「像極了爸爸」慶祝父親節（圖／翻攝自故宮精品，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「像極了愛情」最近夯爆，網友詩興大發跟風創作，不少人的臉書都被這波網路流行語洗版，故宮小編日前才在臉書「故宮精品」粉絲專頁分享創意文，「很努力的付出時間登記，什麼券都沒抽中，像極了愛情」，昨（4日）又發文「那些#像極了爸爸的書畫們」，吸引一票網友按讚分享。

父親節前夕，故宮小編把最近爆紅的「像極了愛情」改編成「像極了爸爸」，並結合精挑的古人圖畫，4日在臉書粉絲專頁一連分享4則故宮小劇場梗圖，寫下「我當時一打五，常提當年勇，像極了爸爸」、「吃飽了就想睡，像極了爸爸」、「瞇著眼，挺著肚，像極了爸爸」、「看到買一送一就下單，像極了爸爸」，透過創意文案慶祝父親節快樂。

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故宮小編發文「像極了爸爸」慶祝父親節（圖／翻攝自故宮精品）

▲讓網友很有意見的創意梗圖。

其中，對於「看到買一送一就下單，像極了爸爸」，網友們看到後卻很有意見，「買1送1…比較像媽媽吧」、「這個應該是媽媽吧！」，甚至虧說「這是媽媽啦！小編一定還沒結婚」，但也有人反駁說「我們家是爸爸無誤！」、「誰說買一送一是媽媽的專利」、「是爸爸無誤...以為買一送一很划算的買了，完全沒有比價跟檢查商品...」，留言意外掀起兩派說法。

故宮小編也在文中邀網友分享「什麼像極了爸爸」，網友大方留下自己的創作，「別人家的事就咆嘯，自己家的事就安靜，像極了爸爸」、「付清了帳單.....像極了爸爸」、「老婆交代，拖拖拉拉，女兒想要，馬上去買，像極了爸爸」，還有人爆笑說「一進廁所 掉進馬桶 像極了爸爸」，簡單幾句透露了家庭中可能上演的生活寫照。

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