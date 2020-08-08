孔劉、彭于晏都被淘汰！侯友宜「理想型女婿」是他…笑喊認不出外甥納豆

記者袁茵／新北報導

今日是8月8日父親節，新北市長侯友宜一早就在臉書上傳「父親節特輯-侯Sir選女婿」影片，只見他與小編一同聊聊心目中女婿的條件，並且挑選從圖板中挑選「理想型」女婿，只見台灣藝人彭于晏和風靡全亞洲的韓國藝人孔劉都被淘汰，第一名則是綜藝天王吳宗憲。

侯友宜8日一早於臉書上傳4分鐘影片，與小編大談心目中的女婿條件。只見小編拿出一張「理想女婿長怎樣？」的手板，上面共有5個知名人物的照片，讓侯友宜挑選。

▲侯友宜談理想型女婿。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專影片，下同）

一開始小編只給侯友宜看這5位知名人物的嘴巴，接著越曝越多。被問到要淘汰哪一個？侯友宜立刻表示，「帥的不行！太帥了！」

只見小編一一將這5名知名人物全公開，第一位就是台灣男神彭于晏。接著侯友宜提及「我看老外就算了吧！」並公開其中一位長相，結果是曾出演漫威英雄電影《雷神索爾》的克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth），「如果是索爾…太高大了吧！」

隨後再公開其中一名長相，就是讓全亞洲女性為之瘋狂的韓國藝人孔劉（공유），然而侯友宜聽聞名字後滿臉疑問，還笑稱「孔劉？孔六？抱歉抱歉因為我認識的影歌星太有限了！」

這時小編公開倒數第二位長相，侯友宜滿臉問號的說「怎麼眼睛這麼大…」結果得知這就是外甥納豆後，讓他笑稱「這是納豆嗎？不可能吧！不像吧？我沒看過他理光頭的樣子…」

最後揭曉侯友宜心中的第一名女婿人選，就是綜藝天王吳宗憲。侯友宜表示，只要感覺男孩子是負責任的，然後充滿正義感，且不要油頭粉面、嘴巴很輕浮，行為端莊品德好就好，所以面相只是參考用，並祝福所有新北市父親都父親節快樂，為影片畫下句點。

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