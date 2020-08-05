FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

▲阿傑被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男大生「阿傑」（化名）在臉書某社團內，散布誹謗訊息，並標註另名男子並留言，「幫人吹喇叭的牛郎，好賺嗎？」、「還是你昨天說客人家」等足以貶損對方名譽之不實情事。對此，新北地院審理後，依法判他拘役10日，得易科罰金。

判決指出，阿傑因為不滿另名男子，在某臉書社團對於饒舌歌手之言論，竟然就基於散布文字誹謗之犯意，在該社團內標註對方名字並留言，「今天吹喇叭太累了，9點就睡了喔」、「還是你昨天說客人家，早上起床直接上工，口天使這麼操喔」等誇張的文字內容。

阿傑誇張的不實言論，讓對方氣得報警處理。對此，法官認為，阿傑遇到事情未能妥善處理，竟以不實內容誹謗被害人，足以貶損其之聲譽、社會人格地位，所為實不足取，而他犯後未能與對方達成和解、獲得對方原諒，審酌其犯罪動機、目的、手段、情節、經濟狀況後，依犯散布文字誹謗罪，判處他拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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