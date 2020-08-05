　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼手機,打字,傳訊,iphone。（圖／翻攝自pixabay）

▲阿傑被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男大生「阿傑」（化名）在臉書某社團內，散布誹謗訊息，並標註另名男子並留言，「幫人吹喇叭的牛郎，好賺嗎？」、「還是你昨天說客人家」等足以貶損對方名譽之不實情事。對此，新北地院審理後，依法判他拘役10日，得易科罰金。

判決指出，阿傑因為不滿另名男子，在某臉書社團對於饒舌歌手之言論，竟然就基於散布文字誹謗之犯意，在該社團內標註對方名字並留言，「今天吹喇叭太累了，9點就睡了喔」、「還是你昨天說客人家，早上起床直接上工，口天使這麼操喔」等誇張的文字內容。

阿傑誇張的不實言論，讓對方氣得報警處理。對此，法官認為，阿傑遇到事情未能妥善處理，竟以不實內容誹謗被害人，足以貶損其之聲譽、社會人格地位，所為實不足取，而他犯後未能與對方達成和解、獲得對方原諒，審酌其犯罪動機、目的、手段、情節、經濟狀況後，依犯散布文字誹謗罪，判處他拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／宜蘭礁溪老爺酒店「59人吃完自助餐」上吐下瀉！暫停營業釐清中

22歲妹咖啡館開「摸摸茶」1小時1200元！「7號隔間」壞到一半遭破門　結局曝光

按摩到一半...辣妹嬌問「要不要做保三」下秒直白diss：你沒女友，難免有需求

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉：現在
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！達德能源公司委託「代為處理」

第四台訊號線掉路面　泰山女騎士「絆倒慘摔」轄區警消急救援

獨／想強X妳！孕妻遭怪咖約砲...還傳「尻槍露毛照」　夫氣到想「私法正義」

詐領國旅補助「周六改周日」　彰化民宿業者被判拘50天

快訊／台中「香草藝術花園」餐廳火警！現場水源不足　警消呼叫支援灌救中

OL遺失磁扣！豬隊友「無縫接軌」救美　他看監視器傻眼…

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！達德能源公司委託「代為處理」

第四台訊號線掉路面　泰山女騎士「絆倒慘摔」轄區警消急救援

獨／想強X妳！孕妻遭怪咖約砲...還傳「尻槍露毛照」　夫氣到想「私法正義」

詐領國旅補助「周六改周日」　彰化民宿業者被判拘50天

快訊／台中「香草藝術花園」餐廳火警！現場水源不足　警消呼叫支援灌救中

OL遺失磁扣！豬隊友「無縫接軌」救美　他看監視器傻眼…

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

貝魯特彷若廣島原爆！總理妻女受傷　長槍黨秘書長喪命

他「天天爽睡」2個月賺20萬元！收大企業面試信猶豫了...神人點關鍵直搖頭

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員吳沛憶轟市府帶頭做最壞示範

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

經濟部帶隊秀自主產業鏈　佐臻AR智慧眼鏡蘇貞昌也按讚

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

雲林最新「面海貝殼鞦韆」！吹海風看夕陽超浪漫　還有一排純白風車

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

21歲警器捐完成後　樹林警要列隊送別

洩露特考題目！警大前主任被判刑

即／北投2歲女童兒科診所突昏迷！　送醫搶救中

誘少女脫衣視訊　科大男偷拍逼見面

更多熱門

相關新聞

花蓮砂婆礑溪溺水！男大生昏迷指數5分

花蓮砂婆礑溪溺水！男大生昏迷指數5分

花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪今（2日）中午傳出溺水意外，一名張姓男大生（20歲）與有人前往現場戲水，不料張男自3公尺高處跳水後即未再浮起，同行好友發現異狀立即下水將張男救起，但張男當時已臉色慘白、意識模糊，幸經CPR後已恢復自主呼吸。警消獲報後立即趕抵現場，並將張男送往醫院搶救，目前昏迷指數5分。

被控與旗下藝人雪碧外遇　林咚咚告郭柏均誹謗

被控與旗下藝人雪碧外遇　林咚咚告郭柏均誹謗

男大生騎車自撞害女友失明　先賠20萬獲緩刑

男大生騎車自撞害女友失明　先賠20萬獲緩刑

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

一早出門做志工…雲林19歲男大生慘遭曳引車輾斃

一早出門做志工…雲林19歲男大生慘遭曳引車輾斃

關鍵字：

男大生牛郎誹謗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面