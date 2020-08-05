該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

▲在最該努力的年紀可以多聽、多看、多思考，參加各種各樣的活動。（圖／翻攝自Pixabay）

作者：王詩雨

摘自：《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》

【27別在最該拚命的年紀選擇安逸】

最近A公司參加某校園徵才博覽會，主要招聘的職位有三類：第一類是業務行銷；第二類是店面銷售；第三類是行政人員。負責招聘的主管有意讓面試的女生自己做選擇，往往她們最願意做的就是行政，其次是店面銷售，選擇業務行銷的人幾乎寥寥無幾。

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即使招聘主管告知，業務行銷的底薪最高，加上業績抽成，待遇相當可觀，還有機會升職為部門經理，而且日後無論轉到其他部門都很容易。但面試者們仍然不為所動，堅持自己的選擇。說穿了，這些面試者選擇工作的順序與賺錢多少恰好相反，她們是按照工作壓力來做選擇。也就是說，她們寧可找一個壓力小、穩定且清閒的工作，就算賺的錢少，升職機會較小，發展前景一般也無所謂。

我們身邊很多人跟這些面試者一樣，總覺得擁有一份穩定的工作，甚至找一個合適的人，共組一個平凡家庭，便可安度此生。

這正顯現了人的惰性，喜歡待在自己的舒適圈，不想也害怕去改變。在我們的生活還沒有變得最糟糕的時候，得過且過。因為，穩定至少意味著不需要四處漂泊，甚至不必頭破血流，就可以唾手而得你想要的一切；穩定可以讓你無後顧之憂，去做自己想做的事。

相較於努力的生活，過這種「不變」的生活實在是太容易了，它不需要你動腦子，只需要你機械化的過完一整天。

可是，真正的人生之路才剛剛開始，你願意就此故步自封嗎？每當夜深人靜的時候，是不是也曾想起一次次承諾自己要做到的事，一次次答應自己要去的地方。還有你在別人的質疑與否定面前，不停的告訴自己，總有一天，你會證明自己有多優秀，讓那些質疑和否定你的人都感到後悔。再看看你現在的樣子，只剩下一聲嘆息。

其實，你就是對自己太好了，安於享受，卻懶得付出。事實上，那些在最該吃苦的時候尋求了安逸、在最該學習的時候談了戀愛的年輕人，他們的未來可能會很麻煩，甚至會過得不盡如人意。人生很難兩全其美，我們年輕時享受生活了，年老時就會付出代價。

這個世界根本就不存在絕對的安全與穩定，安分守己的人生也不見得有多麼美滿幸福。如果在生命的盡頭，你都不知道此生為何而來，這才是最大的悲劇。當別人都在奮力奔跑的時候，請不要停止學習，不要停止提升自己，不要停止探索生活的不同領域和可能性。

對於二十多歲的年輕人，我有一些建議，一定要多聽、多看、多思考，參加各種各樣的活動，多結交優秀的朋友，多去長見識，而不是天天購物、逛街、刷臉書。到時候你才會明白，在這個世界上，只有一種安全，那就是你的技能和在任何環境下迅速爆發的能力。

有些事，我們不試，永遠也不會知道答案。或許你現在已經有一份不錯的工作，無論喜歡與否，既然做了選擇就要努力做好。當然，也別忘了自己的夢想，世界很大，等著你去發現，別讓眼前的安逸阻止你到自己想去的地方。

如果你還年輕，那就不要在最有能力奮鬥的年紀選擇安逸，還為自己找了一大堆冠冕堂皇的理由。只要你用盡全力做好自己，不忘初心，總有一天，你會成為自己想要的樣子。請記住，你若盛開，蝴蝶自來。



★本文經發光體文化授權，摘自《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》。

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