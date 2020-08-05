　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼工作,居家,效率,習慣。（圖／翻攝自Pixabay）

▲在最該努力的年紀可以多聽、多看、多思考，參加各種各樣的活動。（圖／翻攝自Pixabay）

作者：王詩雨
摘自：《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》

【27別在最該拚命的年紀選擇安逸】

最近A公司參加某校園徵才博覽會，主要招聘的職位有三類：第一類是業務行銷；第二類是店面銷售；第三類是行政人員。負責招聘的主管有意讓面試的女生自己做選擇，往往她們最願意做的就是行政，其次是店面銷售，選擇業務行銷的人幾乎寥寥無幾。

請繼續往下閱讀...

即使招聘主管告知，業務行銷的底薪最高，加上業績抽成，待遇相當可觀，還有機會升職為部門經理，而且日後無論轉到其他部門都很容易。但面試者們仍然不為所動，堅持自己的選擇。說穿了，這些面試者選擇工作的順序與賺錢多少恰好相反，她們是按照工作壓力來做選擇。也就是說，她們寧可找一個壓力小、穩定且清閒的工作，就算賺的錢少，升職機會較小，發展前景一般也無所謂。

我們身邊很多人跟這些面試者一樣，總覺得擁有一份穩定的工作，甚至找一個合適的人，共組一個平凡家庭，便可安度此生。

這正顯現了人的惰性，喜歡待在自己的舒適圈，不想也害怕去改變。在我們的生活還沒有變得最糟糕的時候，得過且過。因為，穩定至少意味著不需要四處漂泊，甚至不必頭破血流，就可以唾手而得你想要的一切；穩定可以讓你無後顧之憂，去做自己想做的事。

相較於努力的生活，過這種「不變」的生活實在是太容易了，它不需要你動腦子，只需要你機械化的過完一整天。

可是，真正的人生之路才剛剛開始，你願意就此故步自封嗎？每當夜深人靜的時候，是不是也曾想起一次次承諾自己要做到的事，一次次答應自己要去的地方。還有你在別人的質疑與否定面前，不停的告訴自己，總有一天，你會證明自己有多優秀，讓那些質疑和否定你的人都感到後悔。再看看你現在的樣子，只剩下一聲嘆息。

其實，你就是對自己太好了，安於享受，卻懶得付出。事實上，那些在最該吃苦的時候尋求了安逸、在最該學習的時候談了戀愛的年輕人，他們的未來可能會很麻煩，甚至會過得不盡如人意。人生很難兩全其美，我們年輕時享受生活了，年老時就會付出代價。

這個世界根本就不存在絕對的安全與穩定，安分守己的人生也不見得有多麼美滿幸福。如果在生命的盡頭，你都不知道此生為何而來，這才是最大的悲劇。當別人都在奮力奔跑的時候，請不要停止學習，不要停止提升自己，不要停止探索生活的不同領域和可能性。

對於二十多歲的年輕人，我有一些建議，一定要多聽、多看、多思考，參加各種各樣的活動，多結交優秀的朋友，多去長見識，而不是天天購物、逛街、刷臉書。到時候你才會明白，在這個世界上，只有一種安全，那就是你的技能和在任何環境下迅速爆發的能力。

有些事，我們不試，永遠也不會知道答案。或許你現在已經有一份不錯的工作，無論喜歡與否，既然做了選擇就要努力做好。當然，也別忘了自己的夢想，世界很大，等著你去發現，別讓眼前的安逸阻止你到自己想去的地方。

如果你還年輕，那就不要在最有能力奮鬥的年紀選擇安逸，還為自己找了一大堆冠冕堂皇的理由。只要你用盡全力做好自己，不忘初心，總有一天，你會成為自己想要的樣子。請記住，你若盛開，蝴蝶自來。

▲▼ 。（）

★本文經發光體文化授權，摘自《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》。

►偷偷分享少女秘密！

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉：現在
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

經常抬頭看人類的臉！毛孩身體重心6成放前方　4步驟紓解肩頸酸痛

才3個月！「情侶分手」遭退養　牠來到浪浪…卻再度成為浪浪

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

影／染疫泰籍移工二次採檢結果「不確定」　指揮中心判定無社區影響「宣布結案」

美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

貝魯特彷若廣島原爆！總理妻女受傷　長槍黨秘書長喪命

他「天天爽睡」2個月賺20萬元！收大企業面試信猶豫了...神人點關鍵直搖頭

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

北市i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員轟最壞示範

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

經濟部帶隊秀自主產業鏈　佐臻AR智慧眼鏡蘇貞昌也按讚

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

雲林最新「面海貝殼鞦韆」！吹海風看夕陽超浪漫　還有一排純白風車

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

即／礁溪老爺酒店59人上吐下瀉

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

95加500元「油表跳1059元」！他拒付遭砲翻

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明

日籍旅客「遊台返日」確診！　指揮中心掌握80名接觸者

指揮中心：出入8類場所要戴口罩

羅霈穎服安眠藥　藥師揭猝死2可能

末3碼相同！淡水哥「開箱包裹」：什麼鬼啦

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

更多熱門

相關新聞

感念犯保屏東分會陪伴　考上公職捐款幫助更多人

感念犯保屏東分會陪伴　考上公職捐款幫助更多人

近日犯罪被害人保護協會屏東分會接到一位年輕人詢問捐款帳戶，分會人員好奇詢問原因，他開心分享大弟已經考上公職，感念分會陪伴了他們10多年，因此主動表示想回饋，盡點心意，幫助更多的人，讓犯保人員感到很溫馨。

桃園男騎車突不適　警即時協助救護

桃園男騎車突不適　警即時協助救護

填台大電機棄資工被罵慘！大學長經驗談

填台大電機棄資工被罵慘！大學長經驗談

上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

年收200萬什麼感覺　網曝光感受

年收200萬什麼感覺　網曝光感受

關鍵字：

年輕人工作職業夢想努力

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面