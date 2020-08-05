感念犯保屏東分會陪伴10多年　考上公職捐款幫助更多人

▲犯罪被害人保護協會屏東分會最近接到一位年輕人問帳戶表示捐款，原來對方感恩回饋 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日犯罪被害人保護協會屏東分會接到一位年輕人詢問捐款帳戶，分會人員好奇詢問原因，他開心分享大弟已經考上公職，感念分會陪伴了他們10多年，因此主動表示想回饋，盡點心意，幫助更多的人，讓犯保人員感到很溫馨。

分會人員說，聽著年輕人開心的分享，不禁回想這10多年來的故事；2008年發生犯罪被害事件後，這個家庭剩下爸爸跟3個兒子，爸爸為了生計忙碌工作，當時才14歲的年輕人，為了不使其操心，一肩扛起家務，身兼數職照顧年幼弟弟們，當時青澀的他，瞬間成為大人，為家、為愛奮鬥。

10多年來，分會陪著他們歷經訴訟、走過風雨，在一次次的活動中，三個小孩從稚嫩的臉龐、害羞不敢與人互動，到現在成熟帥氣、活潑開朗。這些年來的相處與關心，讓他們在犯保屏東分會這個大家庭中，逐漸打開心門、綻放笑容、感受溫暖。

分會人員說，捐款金額背後代表的意義，是積攢多年的點點滴滴的愛心，更融化了人與人之間的距離，「真愛，沒有距離；感動，只有真心！」，由於分會人員默默付出照顧每位馨生人及其家人，才換得今日這3個小孩長大成人的幸福，才是最感動地方。

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