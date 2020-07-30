填台大電機棄資工被罵慘！大學長「2科系都讀過」經驗談...理科老鳥戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

109學年度大學指考分發登記志願已截止，就有學霸分數優異，達到台大科系任選的程度，結果因填電機放棄資工，被老爸碎念一頓。對此，有位兩科系都讀過的台大前輩現身說法，再度引發熱議。

前幾天，有鄉民在PTT八卦板上發文，表示學弟這回指考分數很不錯，基本上台大每個科系「有填就會錄取」，而在資工系與電機系二選一之際，他最終選擇後者；然而，老爸卻不以為然，直言「台大資工畢業起薪就破百（萬元）了，5年內基本上可以兩百（萬元），想出國去FAANG年薪可以破千萬（元）。」

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▲過來人分享經歷。（圖／翻攝自PTT）

一席話釣出大學長回文分享經驗談，他表示，「台大電機跟台大資工都讀過！一堆人說電機轉資工超簡單，可是你在算OP電子學的時候，資工系在自幹linux kernel；你在算電磁學畫smith chart的時候，資工系在寫編譯器系統程式，你說電機讀完轉資工很容易，當資工系都塑膠？」

他表示，現在能有一票人轉系成功，是因為工作相當缺人，基本上刷完題就能上，不過未來只會更競爭，「每年資工系畢業生越來越多，沒個三頭六臂想只靠刷題找工作？做你的美夢，還有資工線上教學資源很多，所以很多人自學，還不都是要砸額外的時間下去苦練。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後，大學長直言，「資工比較競爭，但機會比較多，意思就是你可以爭取到出頭的機會也比較多；電機比較不競爭，大概就是上面卡一堆人，你一輩子就這樣了，如果怕競爭讀電機，那還不如重考醫科。」

po文一出，又掀起一番論戰，理科人紛紛回應，「要就選資工，電機不做IC就等死吧，不如去重考當醫生」、「在台灣做IC和寫軟體哪個平均薪水高還要我講？閉著眼睛也是填電機」、「電機畢，人在晶圓業，什麼電磁學、電子學、半導體物理等等，一概沒有用上，Excel學好工作輕鬆很多倒是」、「這篇爆文才是真八卦版阿，零蟑螂XDD」、「鬼島都在浪費資工人才，資安也都不重視，硬體為主資工還是國外比較重視」、「我覺得都有市場啦，少點沒事鑽牛角尖的教學才是重點」。