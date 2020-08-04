台電工人山區5米高處摔落　右側髖骨骨折...救難人員接力運下山

▲警消克服山區道路崎嶇，搶救山區5米高處摔落，右側髖骨骨折的台電工人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台電一名男工作人員，4日上午10時49分許，在宜蘭新澳隧道北口前200M處山區工作時，不慎從約5米高處摔落，導致右側髖骨骨折，無法自行走下山而求援，因山區道路崎嶇，不易行走，考量傷者生命安全考，宜蘭消防局加派特搜大隊馬賽分隊人車前往支援，下午1時被以SKED固定後才搬運下山的傷者，順利送陽大附醫救治。

4日上午10時49分許，台電53歲郭姓工作人員，在宜蘭新澳隧道北口前200M處山區工作時，不慎從約5米高處摔落，右髖骨骨折，無法自行行走下山就醫，宜蘭消防局獲報後，考量山區道路崎嶇，不易行走，預估接觸傷者時間將延遲，立即加派特搜大隊馬賽分隊人車前往支援。

上午11時30分許，第一梯次救護人員對郭男做簡易固定後，以搬運袋進行搬運郭男；馬賽分隊支援人車於11時37時抵達摔傷處下方道路，再以SKED固定後協助搬運下山，於12時54分，順利將郭男送抵救護車待命處，傷者意識清楚的郭男，由蘇澳91車後送宜蘭市陽大附醫救治。

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