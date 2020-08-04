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台北最狂停車場！汽車如「俄羅斯方塊」空隙全塞滿　車主氣炸：太扯了

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▲▼停車場像俄羅斯方塊塞滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一輛要出來就全部要跟著動。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

停車場通常會畫好格子和界線，原本就有規定停車數上限，想不到竟然有業者為了多賺，竟然把沒畫格子的地方也全塞滿。一名網友表示，今天到台北市南京東路三段某停車場停車，離開時卻發現，停車場裡竟然放眼望去全是車海，他的車剛好被卡在最角落，「要把車開出來還要等你先玩俄羅斯方塊，把車一台一台的移走！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出錄影畫面，停車場業者為了賺更多，竟然在沒有畫格子的地方也全都停滿車，導致很多車都被卡在角落出不來，只要其中一輛車要移動，其他車全部都得跟著挪出位置，過程中非常浪費時間，要等停車場人員發動、移位、停好，再接著移下一台。

請繼續往下閱讀...

▲▼停車場像俄羅斯方塊塞滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲取個車還要等業者慢慢移。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO早上停完車以後就把鑰匙交給業者，取車時看到這一幕簡直氣炸，因為他的車剛好停在最角落，還要等停車場人員把其他車慢慢移開，就像在玩俄羅斯方塊，讓他最生氣的是，連業者移車的這段時間停車費也照算，「連你在玩遊戲的時候我繼續算停車費，你道歉有用嗎？我趕的是時間！」

畫面曝光後隨即引發討論，網友紛紛表示，「要留鑰匙的停車位我基本上能不停就不停啦」、「生氣不失幽默，俄羅斯方塊這句讓我笑了」、「時間照算...這真的會氣死」、「X北這太猛了」、「硬要賺啊！」

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