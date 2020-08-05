iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉驚：現在才知道

▲哀鳳隱藏選字功能快試試！（圖／記者張一中攝）



記者劉維榛／綜合報導

果粉有大發現！一名網友驚呼，日前手機鍵盤打字，意外發現只要在選字區「往下滑」，就可輕鬆瀏覽整頁的字詞區，系統還按照詞頻、部首、筆畫、表情分類，讓使用者能一目了然選字。文章曝光後，掀起一票果粉秒實測，紛紛大讚「從iPhone 4用到現在，才第一次知道！」

一名網友在PTT「iOS板」分享超酷隱藏功能，他透露在iPhone鍵盤輸入「注音符號」時，意外手滑下拉，發現選字區就會變成一整頁，也就是說，用戶無須再手動按右方箭頭鍵，就可一秒預覽字詞。

《ETtoday新聞雲》記者實測輸入注音「ㄏ 」為例，選字區就會跳出4種分類，「詞頻、部首、筆畫、表情」，貼心幫主人自動聯想相關詞彙，選項依序是哈、乎、化、花朵圖案等，非常有趣，不過頁面要縮起來，就必須手動按箭頭了。另外，原PO也測試其他語言鍵盤，「英文鍵盤（Ｘ）、日文鍵盤（Ｏ）、Gboard（Ｘ），iOS12無此功能。」

▲選字免按右方箭頭，只要對「哈」往下滑即可。（圖／記者劉維榛攝）

▲字頻區有各種「ㄏ 」的字詞可選。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，底下網友也驚呆回應，「長知識了」、「iPhone可以，iPad試不出來，上拉也沒出來」、「終於會用火了」、「繁體拼音也可以噢」、「 有學有推」、「以前都用左右滑找字」、「推，完全不知道！還有學到長按空白鍵可以移動」、「打中文選表情符號好用」、「之前也是，最近表情跑下去，才發現iOS13可以這樣直接下滑」。

說到隱藏功能，日前本站報導《蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能》，其中Back Tap功能相當實用，用戶可自行將「雙擊」及「三擊」分別設定不同的任務，可設定的操作包括螢幕截圖、鎖定螢幕、靜音、調整音量或啟動某些App，如Google Assistant等。

▼多數網友大讚長知識了！（圖／翻攝PTT）

