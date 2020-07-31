iPhone在大陸賣瘋了！第二季銷量達1300萬部「激增225%」　最暢銷是它

▲北京蘋果直營店人潮湧現。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果公司在中國大陸強勁復甦！據上海的研究機構「CINNO Research」公布的數據，今年第二季度iPhone銷量為1300萬部，較去年同期增長62%，較第一季度激增225%。

新冠肺炎疫情爆發後，蘋果在中國大陸的銷量受到重挫，不過最新數據顯示，銷售已穩步反彈。「CINNO Research」統計指出，今年第二季度iPhone銷量較第一季度激增225%，達1300萬部。

另外，「Counterpoint Research」數據顯示，蘋果公司第二季度在中國市場的iPhone，在「渠道出貨量」上為740萬部，比去年同期增長32%。所謂「渠道出貨量」，是指蘋果公司出售予其零售合作伙伴的iPhone數量，可以作為未來需求的衡量標準。

▲iPhone 11。（圖／翻攝蘋果官網）

據悉，自2月份起，蘋果受疫情影響銷量跌破50萬部以來，iPhone在中國的銷售已穩步反彈，部分受益於去年發布的iPhone 11系列的強勁需求。

Counterpoint Research的分析師Flora Tang表示， iPhone11自去年9月以來一直是大陸最暢銷的手機型號，這表明蘋果在大陸消費者中，擁有強大的品牌影響力。