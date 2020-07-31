iPhone 12確定無法在9月上市！　蘋果財務長證實將會延後供貨

▲蘋果在財報會議中證實 iPhone 12 將延後問世。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

近來有諸多消息指出，iPhone 12可能不會在9月出貨，包括知名爆料達人 Jon Prosser 和晶片供應商高通都有這樣的說法，而蘋果財務長 Luca Maestri 也在財報電話會議中表示，今年預計會較原先晚幾週供貨。

Maestri 並未透露今年 iPhone 供應延誤或受到限制的原因，不過有關於 iPhone 12 延後問世的傳聞已經流傳了好一陣子。《華爾街日報》先前報導指稱，即將推出的 iPhone 在量產上會推延大約一個月的時間；高通近日也強調，它們第四季部分5G手機的發布會受到影響而延誤，暗示了5G iPhone 的推延。

蘋果通常會在9月發布新一代 iPhone，並在月底發貨，目前還不清楚是否要真的要等到10月才能供貨，但蘋果仍可能在9月的活動中發布新機。

這並不是蘋果第一次延誤發布 iPhone 了，原預計在2017年9月發布的 iPhone X，當時就一直延到11月才上市，2018年的 iPhone XR 也延到10月才發布。

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