台南衛生局長被爆與女祕書不倫　黃偉哲：清官難斷家務事，司法釐清再處理

記者林悅／台南報導

台南市衛生局長陳怡被爆與女祕書有不倫戀，台南市長黃偉哲表示陳怡局長主張是「清白的」，黃偉哲強調清官難斷家務事，本案既已進入司法程序，將待司法結果出來，再視結果做進一步的行政處理。

▲台南市長黃偉哲強調，清官難斷家務事，家務事是怎麼發展其實也不便介入，他認為要等法院審理結果出來再做行政處理。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲指出，他對此事完全不了解，當官的常常會有一大堆檢舉信，他覺得這就是其中之一，既然已經進入司法程序，不管是刑事或民事，他覺得就尊重司法的審理，看法院審理的結果之後，當然會再做處理。

黃偉哲並否認接獲當事人女主角的先生的陳情，他表示不認識對方，其實他對市府小內閣閣員只有做公務上的接觸了，基本上都尊重，只要在上班時間表現好，那下班時間，我們也不能求別人做什麼事情，這件事基本上還是尊重司法的審理，那司法審理有結果，最後我們在做處理，因等事情真相釐清之後再做處理會比較好。他覺得當事人也必須給一些空間，尤其很多事情是無罪推定，等法院把事實真相釐清後再來做相關的處理會比較好。

黃偉哲強調，陳怡局長主張他是「清白」的，所謂清官難斷家務事，那是他們的家務事，是怎麼發展其實我們也不便介入，但黃偉哲說在公務上的要求卻是很嚴格的，在私事上的要求，等事實的真相釐清後再做處理。

據了解，台南市衛生局長陳怡被爆與人妻女秘書發生感情糾紛，陳怡是原是台南市立醫院副院長，係台南心臟科名醫，2017年2月獲得時任台南市長賴清德延攬出任台南市衛生局長至今，妻子是成大婦產科名醫，3個兒子都擔任醫生，可說是醫生世家，不料卻驚爆與女祕書不倫戀，目前已進入司法程序中。

・可當噴霧、濕敷，用途超多