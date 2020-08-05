國人平均壽命80.9歲再創新高　台北市83.9歲居六都之冠

▲內政部公布，國人的平均壽命創新高80.9歲。（示意圖／123RF）



記者蔡文鈴／台北報導

國人平均壽命再創新高，內政部5日公布「108年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.9歲，在六都之中的平均壽命，台北市83.9歲最高。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從98年79.0歲增至108年80.9歲，顯示國人越來越長壽。

內政部指出，108年國人死亡人數為17萬5,546人，較107年增加2,846人，粗死亡率為7.44‰，較107年略增0.12個千分點。若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口408.2人，較107年減少1.6%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

以六都而言，108年的國人平均壽命，以台北市83.9歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.4歲最高，台東縣76.3歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，惟兩者差距已較10年前縮小0.75歲，且去年台東縣平均壽命增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，顯示台東縣與各縣市的落差正逐步縮小。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年都會編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

▲歷年國人平均壽命趨勢圖。（圖／內政部提供）