李登輝葬五指山公墓特勳區　退軍協會南加州分會怒了：玷汙軍人英靈安息聖地





▲五指山國軍示範公墓特勳區。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，規劃安葬於五指山軍人公墓「特勳區」，卻引發退伍軍人反彈。中華民國退伍軍人協會南加州分會發出聲明呼籲民進黨政府，切勿讓李登輝葬入五指山國軍公墓，玷污中華民國革命軍人英靈安息聖地。

中華民國退伍軍人協會南加州分會聲明提到，五指山國軍公墓是中華民國最值得國人景仰的軍人公墓，葬於此地之高級將領如劉玉章、何應欽、黃杰、顧祝同、張耀明、劉安祺、薛岳、鄭為元、葛先才、王叔銘、于豪章及宋長志等逾百人，個個功業彪炳，他們的愛國事蹟都足以驚天地而泣鬼神，可謂英烈千秋，萬古流芳，值為後世子孫景仰與緬懷。

中華民國退伍軍人協會南加州分會表示，李登輝原名岩里政男，曾為日人侵華作戰並加入過共產黨，1971年加入國民黨，隨即為故總統蔣經國不次抜擢，先後擔任過行政院政務委員、台北市長、台灣省主席、副總統等要職。1988年蔣經國逝世，依據中華民國憲法繼任總統，並任國民黨主席，1996年當選中華民國首位民選總統，但在位期間卻開啟黑金政治，致台灣社會黑金猖獗，因此被人冠以「黑金教父」臭名。

聲明指出，李曾主張兩岸統一並成立國家統一委員會，卻又變成台獨領袖，擔任總統期間，妄稱中華民國是「外來政權」和「中華民國已經不存在」，曾公然宣稱自己的祖國是日本，以及釣魚台是日本的領土，並親至靖國神社參拜日本侵華戰爭的日本軍人亡靈，「終其其一生，李是一位徹頭徹尾心繫日本，而極具爭議的政治人物。」

聲明提到，五指山國軍公墓，是一個埋俠骨、隱忠靈的地方，是中華民國革命軍人英魂安息之所，他們認同國家，為民族奉獻；反觀李登輝不承認自己是中國人，毀中華民國不遺於力，如此之人，有何資格與我中華民國抗日戰爭奮勇抗敵之「身既死兮神以靈 魂魄毅兮為鬼雄」的將軍和官士們比鄰而葬，同沐英靈？

最後，中華民國退伍軍人協會南加州分會說，以台灣目前政治局勢來看，藍綠對決相當嚴重，李登輝的爭議兩極，蓋棺尚難定論，若葬在五指山，很有可能會被人羞辱，甚至掘墓，所以懇切地呼籲民進黨政府切勿讓爭議如此之大的李登輝葬入五指山國軍公墓，玷污了我中華民國革命軍人英靈安息之聖地。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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