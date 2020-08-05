李登輝治喪「採基督教儀式」　府與家屬請台灣基督長老教會協助

文／中央社記者葉素萍、范正祥台北5日電

台灣基督長老教會總會助理總幹事兼發言人陳義明今天說，前總統李登輝家人與總統府已取得共識，從移靈、入殮、安息到追思禮拜相關事宜，將委請台灣基督長老教會規劃、協助，全程採基督教儀式進行。





▲故前總統李登輝追思會，基督長老教會總會議長阿布絲‧打給絲非來南（Abus Takisvilainan）接受訪問。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

總統府發言人張惇涵受訪指出，李登輝一生為國家貢獻卓著，後續治喪的相關事宜，會在尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願的前提下，以符合慣例體制及卸任元首身分的原則，比照國葬規格妥善辦理。

張惇涵表示，後續治喪事宜，目前工作小組仍在與家屬討論規劃中，定案會向治喪大員會議報告，並對外說明。

台灣基督長老教會總會議長Abus Takisvilainan（阿布絲．打給絲非來南）上午到台北賓館追思李登輝後受訪表示，李登輝家人與總統府取得共識，李登輝是基督徒，所以家屬願意尊重，而且委由台灣基督長老教會規劃、協助治喪事宜等。

陳義明受訪表示，因為李登輝是七星中會濟南教會會友，近日李登輝家人也多次與長老教會牧長、總統府治喪大員開會討論治喪相關時間、程序與地點；目前長老教會已著手規劃禮拜程序，包括詩歌、獻詩、經文的挑選等。（編輯：謝佳珍）