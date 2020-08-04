李登輝追思會場移至室外　3天已逾7000人赴台北賓館悼念

▲總統蔡英文二度前往李登輝追思會場，了解會場調整狀況。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者李佩弦／台北報導

設於台北賓館的李前總統緬懷追思會場，1日起開放民眾悼念，4日開始將會場移至室外，除了花台、追思牆外，還在現場增加播放李登輝生前重要談話的精華影音，讓民眾一起回顧李登輝治國的處世理念及生平重要事蹟，截至3日止，已有多達7000多位民眾到會場向李登輝致意。

總統蔡英文今在行程空檔再度前往會場向李登輝行禮追思，主要是關心會場調整的狀況，也前往增設的祈禱區及追思牆觀看民眾留言，並在李登輝談話精華片段及相關書籍文物出版品前，停下腳步觀看。

▲台北賓館李登輝追思會場，開放民眾弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

總統府表示，主要是在與家屬討論後決定，將追思會場移至室外，除花台、追思牆，現場並增加電視牆播放李登輝重要談話的精華影音，包括「宣布終止動員戡亂時期臨時條款記者會」、於康乃爾大學「歐林講座」演講、主持「E-2T 及 IDF 二中隊聯合成軍典禮」、「第九任總統就職演說」、「國統會第11次委員會議閉幕式」及赴日本國會議員會館演說等重要場合的精華片段。

總統府還提到，會場另展示李登輝相關書籍文物出版品，讓追思民眾能夠回顧李登輝治國處世理念及生平重要事蹟。此外，也設置祈禱區，供前往民眾追念。

設置於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」設置於台北賓館，自8月1日至16日，每日上午10時至下午5時開放供民眾悼念，向李登輝致意。

此外，今天前來追思會場致意人士還包括：前副總統陳建仁伉儷、監察院長陳菊率監察委員、總統府前國安會副秘書長張榮豐、總統府前秘書長林碧炤、行政院政務委員羅秉成、立法委員賴香伶、王美惠、邱議瑩、高嘉瑜與邱臣遠等。另，馬紹爾群島共和國艾芮瓊（Neijon R. Edwards）大使、海地共和國庫珀（Rachel Coupaud）大使、帛琉共和國歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）大使、英國在臺辦事處唐凱琳（Catherine Elizabeth Nettleton）代表、菲律賓駐臺班納友（Angelito T. Banayo）代表及澳洲辦事處高戈銳（Gary Richard Cowan）代表等。

▼故總統李登輝追思會場。（圖／翻攝總統府Flickr，以下皆同）

