　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉泰英牽李坤儀：很多人誤會李登輝為何當日本人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀，與李登輝孫女李坤儀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀，與李登輝孫女李坤儀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前總統府國策顧問劉泰英3日下午前往台北賓館，弔唁前總統李登輝，他也與李登輝生前最愛的孫女李坤儀握手。劉泰英受訪時表示，很多人誤會李登輝為何要當日本人，他是有智慧、慈悲、人格偉大的人。

劉泰英在追思會上，親筆留下「總統，我給你結緣62年，但總統放心，你的遺願我一定會達成，你的子女我會好好照顧」的字條。

劉泰英受訪時表示，很多人都誤會李登輝為何要當日本人，當初是滿清政府把台灣出賣給日本，才迫使他當了日本人，「李前總統是有智慧、慈悲心、人格很偉大的人。」

▼劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）

劉泰英指出，美國把釣魚島交給日本，與李登輝沒有關係，是因蔣介石總統時期，麥克阿瑟佔領了沖繩，但蔣介石當時在剿匪，沒有力量接管。

劉泰英表示，李登輝只是說了實話，他是一個非常愛國的人，應該好好追隨他，達成他未完成的夢。他回想，過去在處理經濟方面的事情時，很多決策李登輝都願意尊重他的意見，尤其在當初遭遇到亞洲金融風暴，因為李登輝的智慧與毅力與下屬充分配合，才能夠平安渡過。

至於李登輝位於台北賓館的追思會4日繼續開放，新任總統府秘書長李大維一早就到場致意，而監察院長陳菊也率監察委員們一起追思；另外，各國駐台大使，包括：帛琉大使歐克麗、菲律賓駐台代表班納友、馬紹爾大使艾芮瓊、澳洲大使高戈銳等紛紛到現場致意。此外，因為會場佈置上午進行微調，把會場從室內移至戶外，總統蔡英文在行程空檔，特別到場視察一下佈置狀況，停留短短15分鐘後就離開。

▲總統蔡英文二度前往李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲會場佈置微調，總統蔡英文二度前往李登輝追思會場視察佈置狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北賓館李登輝追思會場，開放民眾弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北賓館李登輝追思會場微調至戶外，開放民眾弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
比利時工程師「可能在台北被感染」　台大公衛揭暴露病毒時間
才剛宣布喜訊！　小煜一身黑衣與新婚妻現身二殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

授階公開典禮　盧秀燕被「鐵雄」偷親全場都笑了

李登輝追思會場增設祈禱室、電視牆　蔡英文親自視察佈置狀況

北流9/5開幕卡司搶先曝光！徐佳瑩、魏如萱接棒開唱

行動市府加嚴防疫　盧秀燕下午2點拄枴杖率隊查察KTV

劉泰英牽李坤儀：很多人誤會李登輝為何當日本人

李厚慶被控獨厚老婆公司　得標商打臉：希望國民黨做基本查證工作

新冠移入突增！江啟臣喊「入境全面檢測」：嚴防第二波疫情

打造高雄「蘭姆酒鄉」　李眉蓁拋新政策：還要成立蘭姆酒研究所！

文總副秘李厚慶遭爆未利益迴避　國民黨公布「御用評委」名單

快訊／李大維就任府秘首日直奔北賓：感謝23年前李登輝的提拔

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

授階公開典禮　盧秀燕被「鐵雄」偷親全場都笑了

李登輝追思會場增設祈禱室、電視牆　蔡英文親自視察佈置狀況

北流9/5開幕卡司搶先曝光！徐佳瑩、魏如萱接棒開唱

行動市府加嚴防疫　盧秀燕下午2點拄枴杖率隊查察KTV

劉泰英牽李坤儀：很多人誤會李登輝為何當日本人

李厚慶被控獨厚老婆公司　得標商打臉：希望國民黨做基本查證工作

新冠移入突增！江啟臣喊「入境全面檢測」：嚴防第二波疫情

打造高雄「蘭姆酒鄉」　李眉蓁拋新政策：還要成立蘭姆酒研究所！

文總副秘李厚慶遭爆未利益迴避　國民黨公布「御用評委」名單

快訊／李大維就任府秘首日直奔北賓：感謝23年前李登輝的提拔

模擬東奧賽／有私教有陪練太想表現好　鄭先知一度難適應暴肥

授階公開典禮　盧秀燕被「鐵雄」偷親全場都笑了

腰圍超標又不動...女性「代謝症候群」比男性多2倍　這年紀是分水嶺

個性膽小卻成為「無名屍接體員」！大師兄神作搬上舞台劇　范逸臣演練搬大體

LIVE／確診再+1！新冠肺炎台灣個案達476例　指揮中心14時說明

滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘　曾淹死南韓露營客

澳洲前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

雷霆公鹿主帥並列最佳教練　「暴龍教頭差1票飲恨」

台股收復昨日失土！台積電帶頭漲逾2%　指數大漲196點收12709點

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

政治熱門新聞

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

賴品妤逛博覽會拉鍊沒拉　網：呼叫「黨部」

丁允恭把女記者有前例　新聞局長任內劈腿被抓包

宋楚瑜掌海基會？　蘇貞昌：會做最好的安排

蔡英文特派32位治喪大員名單一次看

蘇嘉全閃辭府秘　史上任期最短是他

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

「論文風波」再次被提！李眉蓁：沒有代寫

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣：李大維沒有捲入派系鬥爭

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

立法院喬事王「3類助理」曝光！

吳佩蓉點名碩論涉抄　許淑華4點聲明回應

劉泰英牽李坤儀：很多人誤會李登輝為何當日本人

蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面