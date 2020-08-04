劉泰英牽李坤儀：很多人誤會李登輝為何當日本人

▲劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀，與李登輝孫女李坤儀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前總統府國策顧問劉泰英3日下午前往台北賓館，弔唁前總統李登輝，他也與李登輝生前最愛的孫女李坤儀握手。劉泰英受訪時表示，很多人誤會李登輝為何要當日本人，他是有智慧、慈悲、人格偉大的人。

劉泰英在追思會上，親筆留下「總統，我給你結緣62年，但總統放心，你的遺願我一定會達成，你的子女我會好好照顧」的字條。

劉泰英受訪時表示，很多人都誤會李登輝為何要當日本人，當初是滿清政府把台灣出賣給日本，才迫使他當了日本人，「李前總統是有智慧、慈悲心、人格很偉大的人。」

▼劉泰英前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）



劉泰英指出，美國把釣魚島交給日本，與李登輝沒有關係，是因蔣介石總統時期，麥克阿瑟佔領了沖繩，但蔣介石當時在剿匪，沒有力量接管。

劉泰英表示，李登輝只是說了實話，他是一個非常愛國的人，應該好好追隨他，達成他未完成的夢。他回想，過去在處理經濟方面的事情時，很多決策李登輝都願意尊重他的意見，尤其在當初遭遇到亞洲金融風暴，因為李登輝的智慧與毅力與下屬充分配合，才能夠平安渡過。

至於李登輝位於台北賓館的追思會4日繼續開放，新任總統府秘書長李大維一早就到場致意，而監察院長陳菊也率監察委員們一起追思；另外，各國駐台大使，包括：帛琉大使歐克麗、菲律賓駐台代表班納友、馬紹爾大使艾芮瓊、澳洲大使高戈銳等紛紛到現場致意。此外，因為會場佈置上午進行微調，把會場從室內移至戶外，總統蔡英文在行程空檔，特別到場視察一下佈置狀況，停留短短15分鐘後就離開。

▲會場佈置微調，總統蔡英文二度前往李登輝追思會場視察佈置狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北賓館李登輝追思會場微調至戶外，開放民眾弔唁。（圖／記者林敬旻攝）