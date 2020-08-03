李登輝32位治喪大員名單出爐　不分黨派連戰、宋楚瑜、柯文哲都在列

▲總統蔡英文 。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日特派副總統賴清德、五院院長、前副總統連戰、前副總統蕭萬長、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席江啟臣、民眾黨主席柯文哲等32人，擔任故前總統李登輝治喪大員，由賴清德主持會議，協助辦理治喪事宜。

總統府發言人丁允恭表示，治喪大員的組成體現國家對李前總統開創國家民主、多元新時代的敬意，由政府代表，以及李登輝的故舊、部屬，和朝野各主要政黨及民間領袖所組成。

丁允恭指出，對於李登輝的治喪事宜，亦依循體制與慣例辦理。過去前總統嚴家淦先生、前副總統謝東閔先生，以及前副總統李元簇先生均由當時的總統指派治喪大員，召開會議協助家屬處理治喪事宜，以表彰其對國家社會之重大貢獻。

丁允恭表示，總統府已於上週成立工作小組，首次治喪大員會議也將會於近日召開，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，與家屬密切洽繫，妥善辦理李登輝治喪事宜，務求典禮哀榮隆重。

蔡英文特派32位治喪大員名單：

副總統 賴清德

前副總統 連戰

前副總統 蕭萬長

行政院長 蘇貞昌

立法院長 游錫堃

司法院長 許宗力

考試院長 伍錦霖

監察院長 陳菊

前立法院長 王金平

前司法院長 翁岳生

前考試院長 許水德

前監察院長 錢復

總統府秘書長 李大維

前總統府秘書長 吳伯雄

前總統府秘書長 黃昆輝

國家安全會議秘書長 顧立雄

親民黨主席（前台灣省長） 宋楚瑜

前總統府資政 彭明敏

總統府資政 辜寬敏

台積電創辦人 張忠謀

國策顧問 黃崑虎

中研院院士 李遠哲

前央行總裁 彭淮南

台塑總裁 王文淵

總統府資政 陳博志

國民黨主席 江啟臣

台灣民眾黨主席 柯文哲

時代力量代理黨主席 邱顯智

台灣團結聯盟黨主席 劉一德

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

國防部長 嚴德發