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福建近9成重點外企未考慮撤出大陸　使用外資年增率逆境增長21.7%

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▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建近九成受訪外企稱無轉移產能計劃。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省商務廳4日披露，今年上半年，福建全省實際使用外資213.2億元（人民幣，下同），年增率增長21.7%。此外，上半年，福建省增資項目合同外資占全省合同外資47%，在調研的420家重點外資企業中，89%的企業均表示無轉移產能計畫。

據《中新網》報導，今年以來，面對新冠肺炎疫情影響，福建省持續幫助企業紓困解難，不斷創新招商引資方式，加快推進大項目、好項目建設，全力促進利用外資保持較快增長，「雲簽約」成為疫情期間福建「不見面」招商的新方式。

福建省商務廳外資處處長孫建江透露，福建以兩岸視訊連線方式見證國喬泉港石化項目簽約，計畫總投資500億新臺幣；開展重大招商項目集中「雲簽約」，59個外資項目、47個自貿試驗區項目實現簽約，總投資1321億元。

福建開展「送政策穩信心，促增資擴產能」專項活動，著力穩住外資市場主體，提振外資企業信心。據福建省商務廳透露，上半年，百威雪津、朴朴科技、國亨化學等40家外資龍頭企業，累計到資億元以上，合計到資年增率增長36.9%，拉動福建省利用外資增長27.6個百分點。

目前，福建全面落實《外商投資法》及配套法規，加大力度清理內外資不一致的政策措施；持續優化營商環境，指導外資企業用足用好「穩外資」政策，推動外資企業在福建持續發展。

福建也搭建區域經貿合作線上平台，上半年舉辦「中國．福建—西班牙經貿合作在線推介會」、「中國．福建—東盟經貿合作網絡推介會」等733場線上投資對接活動，生成有效外資線索項目274個，總投資774億元。　　

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