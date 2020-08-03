颱風哈格比今夜正面登陸！　浙江防「豪雨＋大潮」發布三級颱風警報





▲哈格比將登陸大陸。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

颱風哈格比雖然只發佈海警，但在台灣帶來豪雨，預計明（4）日夜間將登陸浙江、福建一帶。大陸省氣象台3日早上6時緊急發佈台風颱風黃色警報，對浙江東南部、福建東北部等地將有大暴雨。

大陸省氣象臺3日9時發佈颱風警報，第4號颱風哈格比（大陸稱黑格比）今日5時加強為強熱帶風暴，8時其中心位於蒼南縣東南方向約410公里的洋面上，颱風中心最低氣壓985百帕。

哈格比颱風預計將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，最大可能於今日夜間至明日淩晨在浙江溫嶺到蒼南一帶沿海登陸，登陸時強度為強熱帶風暴級或颱風級，11-12級，28-33米/秒。

由於哈格比持續增大，不排除爆發性增強可能，又恰逢農曆六月中旬天文大潮，且正面登陸，影響範圍較昨日擴大，浙江省防指決定于10時將防颱風應急回應提升至Ⅲ級。福建要求海上商船、渔船撤離，施工船、客渡船等及時停工停運。

西北地區東部、華北南部、黃淮北部預計4-7日等地將有強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨。此外，未來三天，東北地區、四川盆地西部、華南等地多陣雨或雷陣雨，降水量分布不均，局地有大雨或暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

►戴口罩更要保養