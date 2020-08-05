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外傷台南模式建功　傷患6過生死關成醫盼推廣整合

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▲成大醫學院沈延盛院長（前右2）、外傷醫學會林恆甫理事長（前右1）、外傷科顏亦廷主任（前左1）等外傷團隊，為救人全力以赴。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫學院沈延盛院長（前右2）、外傷醫學會林恆甫理事長（前右1）、外傷科顏亦廷主任（前左1）等外傷團隊，為救人全力以赴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

面對嚴重外傷，要比死神更快！才能爭取一線生機！成大醫院外傷團隊耕耘了數千個日子，開啟「外傷台南模式」，只為更快，讓傷患有機會起死回生。

成留舉案例指出，李先生今年3月騎摩托車於安平發生嚴重車禍，救護隊抵達時已危急生命徵象。病患急送至郭綜合醫院，經初步處置後，同時啟動與成大合作的外傷處置模式，在抵達成大前外傷科醫師已聯絡血庫、放射科、麻醉科及開刀房，病患一抵達便迅速給予治療，這也是病患能存活很關鍵的一環。

請繼續往下閱讀...

而這只是開始，李先生到達成大後主責外傷醫師楊宗翰醫師開始了長達20小時沒有休息的照護，過程中歷經肝臟出血執行栓塞止血、診斷支氣管斷裂行開胸手術、血氧濃度不佳置放葉克膜、診斷腹部腔室症候群緊急開刀。直到隔天早上親自為病患開完刀，病患穩定下來楊醫師才放鬆心情休息，堪稱鐵人馬拉松式的照護。24小時內病患闖過六個生死關卡，經過1個多月的照護，終能康復，平安返家。

成大醫院特與外界分享外傷團隊的照護成果。外傷團隊成員，包括建立團隊的成大醫學院沈延盛院長、成大醫院李經維副院長、外傷科顏亦廷主任、王志榮醫師、洪國書醫師、楊宗翰醫師、顏淑婷個管師、王靜怡個管師、加護病房許以霖醫師、外傷醫學會林恆甫理事長、郭綜合醫院急診吳彥良主任皆出席。

成醫外傷團隊指出，幾分鐘延遲，對外傷病患是生與死的距離，也是一個家庭是否破碎的關鍵。要成功挽救重大外傷病患，速度永遠是關鍵。但遇到轉院病患，再急再快也只能病患到院後開始治療。為此，成醫外傷團隊跳脫醫院的藩籬，6年前開始與區域醫院合作，分享外傷照護經驗，建立社群媒體群組、加快病患轉診的腳步與合作的默契。在這樣的模式下，治療在病患到達前便已開始，急診也預先啟動外傷小組待命，而非讓垂危病患等待醫師到來。

成醫外傷科醫師有一群願意支持的夥伴，血庫、放射科、麻醉科、開刀房都願意一起提前待命，讓治療效率能提到最高。經過6年努力，由外院轉入成大的重大外傷病患整體死亡風險下降了7成左右，大幅提高重大外傷病患生存機會，達先進國家的醫療水準，堪稱「外傷台南模式」。

成醫外傷團隊指出，面對不可預期的重大外傷，唯有建構良好的外傷系統及有經驗的外傷醫師，才能在病患到來前整合好團隊與死神應戰，增加病患生存機會。不過兩者都需長時間的耕耘才能看到成效，非一蹴可及。


成醫外傷團隊強調，院前啟動、院內快速整合的「外傷台南模式」仰賴成大醫院對外傷團隊的支持，讓一群有理想且有熱情的年輕外科醫師，可以投入經營團隊及建構外傷系統。但外傷團隊的建構耗時且耗資源，讓不少醫院望之卻步，而這還需政府的規劃與支持，方能讓更多外傷病患受惠。

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