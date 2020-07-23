成醫安寧病房22週年　「緣恩樹」新枝添綠葉

▲成大醫院沈孟儒院長，帶領大家替緣恩樹貼上葉片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院安寧緩和共同照護中心，23日在住院大樓10樓C區的安寧病房（緣恩病房）舉辦《緣恩病房22週年慶暨新枝添綠葉感恩活動》，沈孟儒院長與安寧緩和共同照護中心林鵬展主任及團隊人員，邀請捐款者代表為緣恩樹添上新葉，感謝這一年來他們的付出與大愛。

在歷任院長支持下，安寧病房堅守有品質的照護，誠如沈孟儒院長勉勵安寧團隊：「照顧生命末期的病人得到善終，是我們成大醫院的社會責任！」這樣的心持續推動著團隊的成員，也深獲病人及家屬的肯定與支持，讓緣恩樹每年都能為新枝添綠葉，持續散播安寧愛的種子。

請繼續往下閱讀...

捐款者代表之一的汪秀蓮女士，她的父親汪榮哲校長接受成大醫院安寧居家團隊的照護，今年1月在家人陪伴下於家中安詳離世；從安寧居家接手開始，醫療團隊先從病人生理上的照顧著手，與病人及家屬共同討論治療照護計畫，除了緩解生理上的苦痛，也持續陪伴汪校長走過生命中最後一哩路，並撫慰家屬哀傷的情緒與給予心理靈性上的支持，落實安寧療護「全人、全隊、全程、全家、全社區」的五全照顧理念。

汪女士說，她的爸爸每次都很期待成大醫院安寧居家團隊的醫師和護理師來看他，除了幫父親量血壓、血氧、體溫、抽血、打點滴、照超音波等，護理師也教家屬看護者如何照顧病人。團隊也根據抽血指數，告訴家屬爸爸的時間不多了，家屬安排了聚餐、旅遊、學生到家中聚聚，讓父親和家屬都沒有遺憾。汪女士回憶，父親往生前每口食物每口水都是從嘴巴吃喝進去，不用插管，安寧居家真的很棒。





在這漫漫長路中，團隊與家屬並肩而行，汪校長家人為感謝成大醫院的照顧，捐款為新枝添綠葉，幫助推動全院安寧療護。汪秀蓮女士用自家的經驗分享，期盼讓更多人了解安寧緩和療護的涵意，除去民眾對安寧的迷思；其實，每年歲末的安寧病房耶誕晚會，汪女士的弟弟汪威廷醫師也都帶來薩克司風演出，已持續10餘年，帶給病人及家屬平安喜樂。

・超級划算必需吃一波