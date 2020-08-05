「橘紅色蘑菇雲衝上天」　黎巴嫩大爆炸78死4千人傷

▲黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）星期二（4日）傍晚6點發生大爆炸，炸毀了港口周邊建築，爆炸波造成附近辦公大樓玻璃全碎，蕈狀煙霧呈橘紅色衝天，至少78人死，4千人傷。但目前當局說，這場爆炸應該是一場意外造成的事故，而非故意人為。總理哈桑·迪亞布（Hassan Diab）將爆炸形容成「一場災難」，若有涉事者將會繩之以法。

據《CNN》報導，緊急病房被傷者淹沒，而黎巴嫩紅十字會在推特上懇求公眾獻血以幫助傷者。一名員工表示，貝魯特的三大主要醫院之一的迪厄醫院，已塞爆了約400名因爆炸受傷的患者。黎巴嫩衛生部長說，傷亡慘重，醫院也已經不堪重負。

這次爆炸讓遠在150英里外的塞浦路斯居民都能感受到。

▲據當地媒體表示，還有很多人受困在廢墟下。（圖／路透）

據當地媒體稱，現場有兩次爆炸，很多人被困廢墟下。黎巴嫩最近局勢緊張，聯合國支持的法庭計劃在本周對2005年黎巴嫩前總理拉菲克·哈里里（Rafik Hariri）遇襲身亡案作出判決。

黎巴嫩總理哈桑·迪亞布（Hassan Diab）隨後在一份聲明中說，過去6年來，估計有2750噸硝酸銨被儲存在倉庫中。黎巴嫩一般安全事務負責人說，該物質已於幾年前被沒收，當局仍在調查爆炸的具體原因。