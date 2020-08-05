20歲少女「公園野戰」後陳屍　案情大逆轉！青梅竹馬疑喬姿勢不慎奪命

▲20歲正妹邦克慘遭冷血淫狼姦殺。（圖／斯塔福德郡警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

英國一名20歲正妹邦克(Keeley Bunker)在2019年慘遭性侵、殺害，兇手是跟她同年齡的史崔特(Wesley Streete)。後來他被控強姦和謀殺罪，不過後來案情大逆轉，原來史崔特是邦克的青梅竹馬，疑似在性愛過程中不慎遭史崔特勒斃。

此案發生在去年9月18日。邦克當晚去欣賞饒舌歌手愛奇(Aitch)的演唱會，但演唱會後她卻失蹤了。她的家人等不到她回家，於是報警。第二天(19日)晚上9點左右，邦克被發現陳屍在威金頓公園(Wigginton Park)，而她衣衫不整，經過驗屍後證實遭勒斃。

有證人指出，邦克在演唱會當晚認識一位同年齡的男子史崔特，並在演唱會結束後主要提出要送邦克回家。沒想到邦克最後因此喪命。經由證人敘述後，史崔特很快就落網，一開始他還辯稱把邦克送到她家附近後就離開，但最後又改口，坦承跟邦克有發生關係，最後失手把她勒斃。

不過事發至今有大逆轉，史崔特的身分從最原先「演唱會上認識」，最後變成是邦克的青梅竹馬，而陪審團及法官也相信此一說法。史崔特否認有性侵跟謀殺的想法，他跟邦克當晚是純粹情不自禁的發生關係，在公園裡想以「舒服的姿勢」野戰，沒想到卻失手將邦克勒斃。法官將會持續追查