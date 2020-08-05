女友人喝茫「醉癱副駕駛座」　花蓮色警性侵得逞！判刑3年10月定讞

▲花蓮孫姓警員應女姓友人邀約，偕同其妻共3人至卡啦OK飲酒，酒後孫員載送女子返家途中性侵女性友人。（圖／吉安分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮水璉派出所孫姓員警孫道明（已遭停職）被控2018年趁女性友人喝醉將其載送回家時，在車上性侵得逞。最高法院4日駁回孫男上訴，依乘機性交罪將孫男判刑3年10月定讞。

被害人另要求民事賠償新台幣100萬元，台灣高等法院去年認定孫男侵害女方身體自主及性自主權，為故意侵權行為，判賠60萬元確定。

判決指出，孫道明因與被害人的小名相同，孫員平時暱稱她為「乾媽」。2018年6月18日凌晨1時許，他原本應在值宿所內備勤，接獲莉莉的電話邀約後，竟蹺班帶著妻子3人一同去唱卡拉OK飲酒作樂。凌晨3點多曲終人散，孫酒後駕車，先載妻子返回花蓮市住處，再載莉莉返家，半路見她癱軟躺在副駕駛座，遂停車親吻她、襲胸、脫褲指侵，再走到車外打開右前車門，以「左腳站車外、右腳在車內」的弓箭步性侵得逞。

被害人被性侵後向附近住戶哭喊說遭孫員性侵。檢警事後根據車內行車紀錄器與路口監視器畫面，認定孫女姓員警確實趁被害人酒醉在車上性侵逞獸慾而將他起訴。

花蓮高分院判決指出，孫男身為警察，本應遵守法紀，保護人民，竟利用載送酒醉而意識不清的被害人返家時加以性侵，犯後否認犯行，也沒有與被害人和解，判刑3年10月，案經最高法院駁回上訴。

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