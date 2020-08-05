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水泥工約吃早餐！竟下藥性侵　超商女店員崩潰大哭：法官救我！

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▲▼健康，運動，喝水，睡眠，防疫，口罩。（圖／pixabay）

▲男假意關心佯稱「妳嘴唇很乾」，拿出摻有不詳藥物的瓶裝水，迷昏女子。（圖／pixabay）

記者董美琪／綜合報導

宜蘭縣員山鄉一名從事水泥工的廖姓男子，2018年結識超商店員A女並邀約吃早餐，沒想到竟趁機在礦泉水裡下藥，性侵得逞，事後甚至恐嚇A女，會對她家人、寵物不利，藉此繼續威脅二度性侵並取財。法院審理時，A女身心崩潰，在庭上哭喊「法官救我，我要怎麼辦」並激烈地用頭敲桌子。全案宜蘭地方法院依藥劑強制性交罪、強制性交罪及恐嚇取財罪，判廖男應執行有期徒刑10年。

判決書指出，廖姓水泥工107年9月27日凌晨1、2時許，開車帶麥當勞餐點到A女工作的超商探班，並邀約A女於同日清晨下班後共進早餐，A女以為只是單純一同吃早餐便不疑有他，下班後搭上廖男的車。

A女上車後，廖男先假意關心佯稱，A女的嘴唇很乾，先喝點水，並拿出事先摻有可使人陷入昏迷不詳藥物的瓶裝水，A女喝下後隱約察覺有異味，約10分鐘因藥效發作昏迷。廖男遂駕車將A女載回他員山鄉住處，強制性侵得逞。

A女痛醒發現，自己身處廖男房間、全身赤裸躺在床上，不過廖男卻囂張地說「不要把今天性侵的事情說出去，否則要對妳跟妳家人，還有養的貓咪不利」，甚至威脅之後2、3天晚上都要去找他，並持續性侵得逞。另外，廖還恐嚇取財，向A女恐嚇恫稱，「要定期拿錢來」，讓她情緒崩潰，A女連同居友人皮夾的錢一起帶去，最後共被接續恐嚇取財4次約4萬元。

A女因遭廖男強制性侵及恐嚇身心受創，於107年10月間向超商店長告假1個月，與A女同住的女友人則發現A女行為異常，經不斷詢問後，A女才道出原委。

不過，廖男向法院供稱，與A女交往1個月，是男女朋友，兩人都是你情我願，只是其辯詞陳述不一。加上審理時，A女陳述過程不斷哭泣，喊「我會怕」，並敲打桌子，「法官救我，我要怎麼辦」，又用頭敲打桌子，身心創傷及壓力而情緒失控。法官認為，A女描述前後沒有矛盾，且心理師評估可證個案因遭受性侵而有性侵害後創傷症候群，

法院審結，廖男動機卑鄙、手段惡劣，並造成A女身心受創，現仍因適應疾患、創傷性壓力症候群持續治療中，談及此事即情緒崩潰、不能控制，即使在法庭審理中亦無法壓抑創傷情緒而大哭大叫、頭撞桌子，廖男犯行已致告訴人留下難以磨滅之陰影，嚴重影響A女及其家人生活，影響社會治安，依強制性交罪判廖男10年徒刑。
 

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