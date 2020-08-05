阿拉斯加空軍基地接收3架F-35A戰鬥機　最年輕駕駛圓夢

▲美艾爾森空軍基地接收3架新F-35A戰鬥機，將成為單位主官座機。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國阿拉斯加艾爾森空軍基地（EIELSON AIR FORCE BASE, Alaska）在7月30日取得從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）德州沃思堡工廠轉移的3架全新F-35A戰鬥機，將分別被分配給354戰鬥機聯隊聯隊長，以及355與356戰鬥機中隊中隊長，作為單位主官座機（flagship）。

根據外媒報導，這次的飛行任務主要由356中隊最年輕的飛官穆利斯中尉執行，「飛行大約6個小時，而我從未飛過那麼長的時間，從德州飛往阿拉斯加真是太棒了！」他表示，對於從小就夢想成為飛行員的他來說，這是一個了不起的機會。

▲執行此次飛行任務的穆利斯中尉為356中隊最年輕的飛官。（圖／翻攝自美國空軍）

穆利斯同時也表示，從小學開始，他就一直在鑽研軍用飛機，而這也一直是他感興趣的東西。「最初吸引我的是成為成為F-16的飛行員，但是當我接受F-35飛行員訓練時，我便深深著迷，於是就轉換了跑道。」

除了F-35戰鬥機以外，艾爾森基地也接受了一批新的地勤機務維修人員，助理空軍一等兵伊瓦羅內（Iavarone）表示，他相當欽佩他的團隊，不僅充滿信心，也對於能夠成為參與F-35機務工作的其中一員表示無比的榮幸。

未來，艾爾森354戰鬥機聯隊將成為美軍印太前進部署戰略的核心之一，並在美國印度太平洋司令部中擔任的關鍵角色。

F-35A為美國空軍F-16和A-10的後繼機種，屬傳統起降型，裝備一具普惠F-135-100渦輪風扇引擊，在背部設有硬管加油受油口 (OIL OUTLET)，在機身左側進氣道上方則裝有一門25mm固定機炮，是F-22猛禽式戰鬥機的輔助型號。價值約1.116億美元。