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5立委1黨主席涉收賄　蔡上機神準預測2020年政治人物落馬

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蔡上機（圖）在書中曾提到，今年會有政治人物因貪污等事件落馬。圖為本刊資料照。

圖文／鏡週刊

檢調偵辦5立委、1黨主席涉嫌收受太流前董事長李恆隆賄款的案件，其中前立委陳唐山、立委趙正宇分別以50萬、100萬交保，其他人目前都還在簡陋的候審室等待。

命理師蔡上機指出，他在去年就已預言生肖屬蛇、屬馬的政府官員或權貴，在2020年容易因貪汙等情事東窗事發，而遭調查的立委和黨主席中，就有3人屬蛇、馬，如今果然遭逢官非。

蔡上機去年在其出版的《蔡上機2020開運天書》一書中，即表述今年2020年，政府官員或權貴，恐會有人涉及貪汙、舞弊等不法情事；若有上述問題的人在今年會東窗事發，並遭繩之以法，尤其以屬「馬、蛇」者更甚。

蔡上機在書中曾提到，今年會有政治人物因貪污等事件落馬。（蔡上機提供）

蔡上機指出，此次涉案的時代力量黨主席徐永明是1966年生、屬馬；立委蘇震清是1965年生、屬蛇；立委趙正宇是1966年生、屬馬，目前3人都官司纏身，應驗了預言的內容。

蔡上機也強調，為官者肩負人民所託，更應該先正己。呼籲這些政治人物應該以身作則，才不會辜負民眾的期盼。


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