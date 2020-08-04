紀錄彩虹驕傲、香港精神！全台最敢雜誌《新活水》蟬聯金鼎獎雜誌大獎

▲紀錄彩虹驕傲、香港精神！全台最敢雜誌《Fountain新活水》蟬聯金鼎獎雜誌大獎。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

曾紀錄台灣同婚彩虹驕傲、香港精神，被稱為「全台最敢文化雜誌」的《Fountain新活水》，今年再度蟬聯出版界最高榮譽「金鼎獎」，獲得第44屆金鼎獎人文藝術類最佳雜誌。

由中華文化總會發行的雙月刊《Fountain新活水》因勇於挑戰各種敏感話題，被稱為「全台最敢的文化雜誌」，去年獲得第43屆金鼎獎雜誌類三項大獎，分別是人文藝術類最佳雜誌、最佳主編獎、最佳設計獎；而今年再度蟬聯，獲得第44屆人文藝術類最佳雜誌。評審評語提到，「每期主題綰繫台灣重要議題，創造了紙媒深度、廣度與高度的三維閱讀空間。」

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文總表示，《Fountain新活水》自復刊以來，ㄧ路與社會脈動相結合，記錄台灣當代文化趨勢與軌跡，迎向時代浪頭，2019年5月推出「台灣同志群像與黑暗之光」，紀錄並介入台灣通過同婚的彩虹驕傲時刻；同年9月跨足推出「點解香港：我哋應該一齊補嘅呢堂課」，記錄香港曾有的文化繁華並守護香港精神；2020年1月更推出「總統大選那一天」，以選舉文化的角度，關切台灣民主進程。



2019年3月，推出「歷史就是未來」關注新世代對台灣歷史的再創；2019年11月，推出「勝女」探尋女性生活在當前台灣社會的文化切片。同時表現當代社會的文化趨勢，在2020年3月推出「日本粉台灣粉日本」摸索台日之間彼此相思相愛的路徑。



團隊提到，這一年來，新活水承蒙許多文化工作者的協助，也感謝讀者一路以來的支持，更謝謝評審的肯定。總編輯羅融得知獲獎後也表示，感謝評審的肯定，新活水會一直持續下去，豐富台灣文化，為台灣注入文化新活水。