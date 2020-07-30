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社會 社會焦點 保障人權

門口遭轎車擋住「車主在北部」　大里屋主貼網求助...警：每2小時可開罰一次

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▲▼小客車停民宅門口人跑去北部，擋住出入讓住戶氣炸。（圖／翻攝臉書社團「大里人聊天室」）

▲小客車停民宅門口人跑去北部，擋住出入讓住戶氣炸。（圖／翻攝臉書社團「大里人聊天室」）

記者李忠憲／台中報導

合歡山亂停車翻版？大里張姓女子30日在臉書社團PO文，指出家門口遭一輛小客車擋住，通知警察卻得到「車主在北部」、「無法開單」的答案讓她傻眼。網友熱議，警方表示，經了解，該名車主有經屋主同意，但家人不以為然，目前將依妨礙出入開單9百元，若影響重大將先移置，以免影響他人權益。

日前，合歡山滑雪山莊發生登山客將3輛小客車擋住其他停在停車場車輛，引發社會譁然！無獨有偶，大里區也出現一輛小客車，將車停在2戶民宅門口中間，擋住出入口。張姓女網友今天上午在臉書社團「大里人聊天室」發文稱，「請問車主車停這樣，停在兩間房中間，沒有留電話，請警察來過也無法開單。警察聯絡車主，車主回應在北部，真的很傻眼，有什麼辦法嗎？」

▲▼小客車停民宅門口人跑去北部，擋住出入讓住戶氣炸。（圖／翻攝臉書社團「大里人聊天室」）

▲▼小客車車主稱有經屋主同意才停車，但家人卻不以為然。（圖／翻攝臉書社團「大里人聊天室」）

▲▼小客車停民宅門口人跑去北部，擋住出入讓住戶氣炸。（圖／翻攝臉書社團「大里人聊天室」）

網友看到貼文和照片，討論熱烈，有人直說，「可以打電話拖吊」、「你跟車主說你的車燒起來了，他就會趕快回來面對」、「說玻璃被敲破了剛好又下雨..」。更有人說，「馬路都快佔一半了，這樣也沒事？難怪路上一堆馬路中間停去買東西！」、「檢舉他妨礙車輛通行」。

霧峰警分局國光派出所表示，經查該輛車車身位置雖比較靠23號民宅，但車頭擋住21號住家出入口。經連繫車主，對方稱他家住北屯，到大里參加活動時臨時有事北上，當時有獲得21號屋主口頭同意，才會這樣停車，今晚就會回來取車。

警方說，因為21號家人不同意這樣停，由於現場沒有劃交通標線，先依妨礙通行開罰9百元，每2小時可開罰一次。如影響通行重大，也會暫時將該車移置，以維護民眾通行權利。

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