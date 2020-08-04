LINE AI DAY線上系列論壇　聚焦LINE AiCall餐飲應用、LINE eKYC臉部辨識

▲LINE日本 AI Company從7月29日至8月5日舉辦LINE AI DAY系列論壇。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE日本AI Company今年以線上串流的方式，舉辦LINE AI DAY系列論壇，並以「LINE AI DAY-LINE以AI技術提升生活新常態中的顧客體驗」為主題，內容涵蓋採用AI技術優化的LINE服務、解決方案與各種以LINE建構生活新常態的數位轉型應用。

LINE今年發表企業版AI服務，應用案例著重在AI技術創新，包括「LINE AiCall(AI 語音服務) 」、「LINE eKYC(線上身分驗證)」、迎接AI時代等六場相關論壇，像是日本如何在LINE證券服務中，以LINE BRAIN CHATBOT聊天機器人做客戶服務。

▲LINE AI DAY著重「LINE AiCall(AI 語音服務) 」、「LINE eKYC(線上身分驗證)」。（圖／LINE提供）

LINE AI DAY今年針對企業導入AI技術有效利用的10個題目，介紹往後的發展策略和如何將AI技術應用，像是新冠肺炎疫情期間，產業結構與生活方式都發生變化，AI 技術如何協助餐飲業者做好顧客溝通，以及宅配服務如何結合大數據和深度學習的AI演算法提升個人化的使用者體驗。

其中LINE AI技術的未來發展主題演講中，LINE株式會社的策略行銷長舛田淳和AI Company執行長砂金信一郎分別介紹LINE AI技術如何減輕生活和工作上的負擔，強調「友善的AI」將帶來更便利繁榮的世界。





▲AI技術品牌「LINE CLOVA」。（圖／LINE提供）

LINE表示，數位轉型的企業持續增加，而AI和數據是推動數位轉型（Digital transformation, DX）不可或缺的元素，每項LINE服務都使用內部AI技術來推動數位轉型，協助改善客戶體驗，並在必要時使用適當服務，進而實現LINE的願景「Life on LINE」，可說是提升顧客體驗價值(CX)的重要方法。



LINE指出，AI業務始於雲端虛擬助理「LINE Clova」，2019年的LINE東京年會宣布為企業提供AI技術「LINE BRAIN」，並有超過280家企業和地方政府使用LINE AI技術來推動數位轉型，而LINE宣布統一「LINE Clova」和「LINE BRAIN」的目標方向，並將其發展為AI技術品牌「LINE CLOVA」。

▲LINE新推出的應用程式「CLOVA Note」搭載可高度辨識對話的功能。（圖／LINE提供）

LINE說明，「LINE CLOVA」的目標並非替代人們的工作，或是成為只追求高效率的AI，而是做為貼近用戶需求的「友善的AI 」，解決大家在生活和商業中的潛在煩惱，AI技術將創造未來，成為生活和商業的一部分。

LINE補充，首要考量是瞭解日常生活和商業中存在哪些問題，以用戶需求為核心將AI價值自然融入其中，因此除持續開發人工智慧技術之外，也將開發相關功能加以輔佐，例如新推出的應用程式「CLOVA Note」即搭載可高度辨識對話的功能，適用於會議記錄和管理，而專精於長時間語音檔數據分析，實現高度辨識的「CLOVA Note」預計今年宣布上線時間和價格。

LINE AiCall結合LINE CLOVA的語音識別、語音合成和對話控制等AI語音辨識服務，可運用在餐廳預訂和客服中心的常見問答等相關業務，而這個主題中談及多元服務如何實際運用於個案中，像是LINE AiCall在餐飲業的應用、新冠肺炎疫情下的LINE AiCall、Yamato Holdings在數位轉型下如何使用AI，以及AI和人類所分別扮演的角色。

LINE eKYC則是結合LINE CLOVA的AI技術CLOVA OCR光學文字辨識和CLOVA Face臉部辨識的解決方案，並在安全和便利的原則下完成線上驗證，講者們談論到金融機構、一般企業及政府單位如何使用eKYC減輕業務流程上的負擔、貼近用戶的UI、如何呈現更豐富的UX以及未來前景。