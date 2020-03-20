等了6個月！Android 11終於為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

▲Google Pixel 4。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

Google Pixel 4系列手機首度加入人臉辨識解鎖功能，但卻能在閉眼的情況下解鎖，被質疑有安全疑慮。此前，Google已承諾將透過軟體更新讓用戶可選擇睜眼才能解鎖，而日前外媒終於在Android 11第二個開發者預覽版發現該功能。

Pixel 4人臉解鎖功能可滿足生物特徵識別技術的安全要求，可用於支付和應用程序身份驗證，包括銀行App，但去年該機款發布後卻被發現使用者即便在閉眼的情況下也能解鎖手機。目前普遍猜測，閉眼可解鎖的機制是為讓使用者擺脫手機解鎖的延遲性，讓整個過程更快，但卻意外成為一大安全隱憂。

Google隨後於去年10月承諾將透過軟體更新的方式，提供僅睜眼能解鎖的選項，而該功能日前已被外媒在Android 11第二個開發者預覽版中發現了。據《9to5Google》報導，Pixel 4的「臉部辨識」設定中有個「Require eyes to be open」的選項，開啟後，Pixel 4的臉部便是將僅允許用戶睜眼才能解鎖。

目前Android 11已陸續被挖掘出許多新功能與設定，包括過去曾報導過的Android版Airdrop「Nearby Sharing」檔案分享功能、因應可摺疊螢幕手機添增的鉸鏈角度檢測功能、來電過濾及鏡頭與麥克風授權限制等。

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