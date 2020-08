川普狂言竟源自「家族禁忌」！　姪女揭致命弱點：祖父是關鍵

▲川普侄女爆料川普的荒誕言行與家族禁忌有關。(圖/路透)



記者葉睿涵/綜合報導

美國總統大選倒數計時,肆虐的新冠肺炎疫情是否將改變這場選舉備受矚目。然而,總統川普針對疫情仍頻頻爆出荒唐金句,試圖淡化其嚴重性。對此,他的姪女瑪莉(Mary Trump)指出,川普的行為與其家族史有關,因為她的家族只鼓勵說正面的事,不允許發表負面評論。

現年55歲的瑪麗是美國總統川普長兄之女,她也是位臨床心理學家。她爆料川普逃稅內幕以及家族黑歷史的新書《太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》(暫譯,Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)將在本月發行。



▲川普姪女在其新書中爆料許多川普家族黑歷史與內幕。(圖/路透)

在接受德新社關於她新書的專訪時,她談及了川普會頻出狂言的原因並從家庭教育的角度進行分析。她透露川普的家族中有一個禁忌,祖父老佛瑞德(Fred Trump)在家中創造了一個「有毒的正向氛圍」,讓家族成員無法表達任何負面訊息。在他們家中,即使做出更正也等同於承認了自己的錯誤;道歉或認錯也被視為是致命的弱點。

瑪麗在最近與德國重量級時事雜誌《明鏡》周刊(Der Spiegel)的採訪中也將川普描述為非常危險的人。「我叔叔顯然沒有知識能力或衝動控制力,無法得到信任。」此外,她也強調,她現在出版新書的動機是不希望選民在未來的選舉中重蹈2016年的覆轍,儘管沒人會聽從她的勸告。

