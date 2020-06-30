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外媒關注港版國安法通過！BBC、衛報揭最大危機　「毀滅性打擊」港人

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▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法草案通過。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中國全國人大常委會今（30）日上午以162全票通過「港版國安法」草案。消息公布後，外媒如CNN、BBC與《衛報》等都報導此事，顯見國際對此高度關注，內文並引述批評人士認為，這項新法可能更進一步威脅香港的司法獨立以及破壞其自由。

CNN指出，「港版國安法」草案尚未對外公開，代表多數香港人也無從得知細節。不過「香港電台」（RTHK）報導，若觸法，最高刑罰可能會遠遠高於10年徒刑。

這項法案遭到香港的反對派議員、人權團體與其他國家的政界人物廣泛批評，認為此法會鞏固北京對於香港的直接控制。許多人擔憂，考量到中國的司法紀錄，「港版國安法」可能將用來打擊異議人士。

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲港版國安法引起各界高度關注。（圖／記者任以芳攝）

BBC描述，中國通過具有爭議的安全法，加深外界對於香港是否能保有自由的疑慮。批評人士警告，這將損害香港的司法獨立並破壞其自由。

中方尚未正式確認「港版國安法」通過，不過一些細節開始浮現，任何分裂國家、顛覆中央政府、從事恐怖主義行動以及與外國或外部勢力勾結的行為，將有可能被定罪。

《衛報》以大篇幅報導此事，法案受到國際社會的譴責，對於香港在「一國兩制」框架下保有的自治等於「毀滅性的打擊」。

國際特赦組織中國團隊負責人羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，通過此法對於香港人民是個痛苦的時刻，也是香港近代歷史上對人權的最大威脅，「現在開始，中國將有權對自己所選擇的任何犯罪嫌犯施加自己的法律。」

紐約大學美亞法律研究所學者張語軒（Alvin Cheung）說，國安法經由一個沒有香港人能控制的流程而通過，香港人也無法得知內容，這將可能終結香港以任何有意義的方式保有自治。

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