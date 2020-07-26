汐止國道3號匝道黑車闖紅燈　3機車慘遭擊落！1騎士撞斷腿

記者張君豪／汐止報導

7月25日下午1時許，新北市汐止區新台五路一段國道3號匝道出口處，一輛由王姓駕駛（57歲）駕駛的黑色自小客車行經該處，該車卻無視路口紅燈居然直接左轉，造成對向綠燈直行3輛機車騎士完全來不及閃避！連環撞上黑色小客車，3名騎士紛紛倒地受傷送醫，其中一名機車騎士小腿骨折目前仍在住院觀察，警方獲報後到場採證，王姓駕駛闖紅燈造成3機車連環追撞恐涉刑責。

▲汐止區25日下午發生一起小客車闖紅燈造成3機車追撞騎士斷腿車禍意外 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區25日下午發生一起小客車闖紅燈造成3機車追撞騎士斷腿車禍意外 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，25日下午1點30分左右，在轄區新台五路1段國道3號出口處，發生黑色小客車闖紅燈，造成3輛綠燈直行機車連環追撞案件；警方指出，新台五路1段是汐止區交通大動脈，當時往來車輛非常多，經調閱路口監視器，卻發現小客車無視路口紅燈直接闖越。

▲汐止區25日下午發生一起小客車闖紅燈造成3機車追撞騎士斷腿車禍意外 。（圖／記者張君豪翻攝）

當時路口3台以正常速度通過的機車騎士根本來不及反應，接連如同碰碰車般，直接撞上該車左前車頭，3名騎士分別因手腳擦傷、下巴撕裂傷、小腿骨折送醫，其中陳姓騎士（29歲）小腿骨折較為嚴重，警方事後針對4名車或關係人實施酒測均無酒駕；但肇事司機為何無視路口燈號闖紅燈造成多人受傷，警方仍在追查。

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