總統府發言人愛上正妹記者！6天3度套房蜜會　捷運辣腿全直擊

圖、文／鏡週刊

總統府發言人丁允恭傳出新戀情。本刊直擊，他與一名相差近20歲的女記者互動頻繁，6天3度前往同一間小套房約會，其中一天還過夜，甜蜜指數破表。

▲07/17 19:17總統府發言人丁允恭（左）傳新戀情，對象是小他近20歲的女記者（右）。（圖／鏡週刊提供，下同）

7月17日晚間，丁允恭頭戴棒球帽從總統府下班離開，戴著口罩往西門町方向走去，與一名身穿露臂上衣、超短熱褲，腳上踩著高跟鞋、露出一雙美腿的辣妹共進晚餐。

本刊調查，這名年輕辣妹是在某媒體主跑黨政新聞的C姓女子，2人吃完晚餐走回西門站，先是前往永春站附近的巷弄，接著C女便在便利商店等待，丁允恭則是先到洗衣店拿送洗衣物，再獨自進入一棟大樓。

十幾分鐘後，丁已換裝走到便利商店與C女會合，2人再度搭捷運前往中山站，到了一棟內部皆為隔間小套房的舊公寓前，丁拿出鑰匙開門，與C女一起上樓，直到隔天早上才現身。

本刊緊接著又在7月21、22日，連續2天直擊丁與C女在平日下班後約會，過程中完全不在乎外界的眼光，甚至還曾與友人一起聚餐，大方地並肩而坐，眾人一見丁到場，熱情地招呼他進包廂，友人還特別讓出C女旁邊的位置給丁坐，2人交往一事，在C女的朋友圈似已是公開的祕密。

本刊調查，丁允恭早在前年與前妻低調離婚，但目前仍同住一個屋簷下，此外，丁之前擔任高雄市政府新聞局長期間，也曾周旋在前妻及另一名女記者之間，感情世界撲朔迷離。

丁允恭小檔案

現職 ▶ 總統府發言人 年齡 ▶ 44歲

學歷 ▶ 台大科技整合法研所碩士、台大經濟系、建國中學

獲獎 ▶ 時報文學獎、聯合報文學獎

經歷 ▶ 民進黨新聞輿情部主任、行政院副發言人、高雄市政府新聞局長

婚姻 ▶ 2017年與嚴婉玲登記結婚，隔年離婚



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