微軟想買TikTok有條件　白宮貿易顧問：應先從中國撤資

▲白宮貿易顧問納瓦洛認為，微軟若想收購TikTok，在中國的Bing搜尋引擎和Skype等投資應撤出。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

傳聞美國總統川普同意給TikTok母公司北京字節跳動科技45天時間，協商出售TikTok給美國微軟公司事宜。白宮貿易顧問納瓦洛今天暗示，微軟若想買下TikTok，可能該由中國撤資。

納瓦洛（Peter Navarro）接受有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「問題在於微軟（Microsoft Corp）是否會受到危害？也許微軟可以放棄在中國的投資。」

3位了解內情人士透露，美國總統川普已同意給字節跳動科技45天時間，協商把短影音平台TikTok賣給微軟的事宜。

納瓦洛稍早接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時表示，TikTok的任何潛在買家若在中國有業務都可能會有問題。

他舉微軟的Bing搜尋引擎和Skype通訊平台為例說，二者「實際上都使得中國得以實施審查、偵測和監控」。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示：「務必要找出安全方法讓TikTok能持續運作。」他主張由美國公司買下TikTok，以保護用戶個資。

他推文說：「美國公司應買下TikTok，好讓大家能繼續使用它，而且個資能夠安全。」

舒默又說：「事關隱私。TikTok在中國要遵守中國共產黨訂的法律，法律可能規定要把資料交給政府。」