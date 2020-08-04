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微軟10月終止支援Mac版Office 2016　快來確認哪些版本還有支援！

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▲▼ Office icons。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

▲Mac的Office 2016版本將於10月13日終止服務。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟支援Mac的Office 2016版本將在今年10月13日終止服務，之後微軟就不再支援連接Office 365的軟體服務。微軟從7月開始的支援文檔中透露了詳細訊息，重點介紹了未來會支援哪些版本的Office連接到Office 365服務。

但Windows版的微軟Office 2016，以及Microsoft Office 2019、企業版的Microsoft 365 Apps和Microsoft Apps，將與Office 365繼續一起使用。根據微軟的說法，它們不會採取積極的措施來阻止其他Office版本，如Office 2013，然而時間一久，較舊的客戶版本可能會遇到性能或可靠性問題。

或許在截止日期之後使用Office for Mac 2016連接到Office 365服務，可能依然有效，然而目前尚不清楚。

仰賴微軟產品和服務的Mac用戶，可以花150美元（約新台幣4,410元）的價格購買Office 2019，或以每年70美元（約新台幣2,060元）的價格訂購Microsoft 365個人版，Office 2019可以支援到2023年之前。

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