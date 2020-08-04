屏縣推動「無毒校園」　22位專任生力軍啟動

▲屏東縣政府警察局辦理「無毒校園」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為落實政府反毒政策暨行政院「新世代反毒策略行動綱領」，期能建構「無毒校園」，提供家長放心、學生安心、社會清新的之健康學習環境，警政署於今8月3日投入專任警力共581名，為期2年，落實推動這項案工作。

根據統計，各警察機關查獲少年涉嫌全般毒品人數，呈穩定下降趨勢，顯示近年來推動毒品防制的成效，惟校園及未在學學生潛在少年毒品黑數問題，社會輿論對少年毒品議題甚為關注，且近年新型態毒品興起，毒品包裝以青少年喜歡型態多樣呈現，如咖啡包、軟糖、果凍等，來規避警方查緝，較傳統毒品更易誘發青少年施用、誤用，顯示校園毒品防制工作仍待持續精進，需培養專任警力，擔任尖兵角色，從校園安全著手，以建構安全無毒校園環境。

屏東縣政府警察局局長李文章相當重視「無毒校園」專案，在新增22名專任警力報到後，即辦理職前理講習，並依縣內各地區特性，責付轄內各警察分局妥善運用專任警力，期能發揮防制校園毒品犯罪功效，建構乾淨、清新「無毒校園」。

另警方呼籲近期社群網路出現一款「藍鯨遊戲」群組，該遊戲鼓吹玩家在時間內完成自殘任務，最終造成身心傷害，暑假期間家長多關心注意青少年網路使用情形，切勿加入該類社群網路遊戲，避免憾事發生。

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