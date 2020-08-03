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登山客導航登山迷路　潮警消漏夜搜救…靠大聲公找到人

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▲屏東縣潮州警分局員警會同消防人員、義消找到吳姓登山客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局員警會同消防人員、義消找到吳姓登山客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市王姓男子單獨駕駛自小客車到屏東縣來義鄉林義林道登山，迷失方向求助，潮州警方獲報會同警義消人員，摸黑開了40多分鐘山路，才在一處坍方處找到他駕駛車輛，並大聲公呼喊，讓他循聲找回原登山路口，平安順利帶他下山。讓他及家人對警察及搜救隊員相當感謝。

潮 州警分局來義分駐所巡佐洪天勝、警員鄭佳龍日前擔服18至20時聯合查察勤務，18時24分許接獲消防局轉報110，指有民眾登山迷路需要協助下山。

警方獲報，立即駕駛巡邏車至來義村東部落與消防分隊、山地義警及義消會合後驅車上山，由於天色已晚，且山路多為產業道路，崎嶇難行加上坡度陡峭，員警深怕稍有閃失即身陷險境。

經40多分鐘，開了10公里的顛簸山路後，遇到前方道路雜草叢生，為了安全，搜救人員靠著手電筒的燈光徒步摸黑前進約20分鐘，終於發現王男駕駛的車輛，但因前方道路已經坍方，研判他將車輛停放於該處後徒步上山。

為了判斷王民與搜救人員的距離，以決定是否調派更多人力上山搜尋，搜救人員先以擴音器及哨音呼叫他，幸好他並沒有離開自己的自小客車太遠，在聽到呼喊後立即大聲回應，終於在19時50分引領他走出小徑，於20時30分護送他平安下山與家人會合。

潮州方呼籲民眾如果使用導航進入山區，因山區道路錯綜複雜，可先詢問附近商家或派出所，再行前往；往後如遇到類似情形，請停車察看附近電線杆的號碼，並立即撥打110或派出所求助，以確保安全。

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