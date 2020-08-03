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鶯歌西湖街、大湖路車道狹窄　議員蘇泓欽會勘尋求拓寬道路改善

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▲ 鶯歌西湖街、大湖路車道狹窄 議員蘇泓欽會勘尋求拓寬道路改善。（圖／新北市議員蘇泓欽辦公室提供）

▲ 鶯歌西湖街、大湖路車道狹窄，議員蘇泓欽會勘尋求拓寬道路改善。（圖／新北市議員蘇泓欽辦公室提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌市區通往龜山工業區、桃園的交通要道西湖街、大湖路，往來行駛的大型車輛數量眾多，但這條通衢大道，卻只是雙向各一單線道的狹窄道路，前鎮民代表王世演等500餘位民眾也陳情呼籲改善危險道路，還給用路人行的安全，新北市議員蘇泓欽邀集相關單位會勘拓寬改善。

蘇泓欽指出，經由西湖街、大湖路前往桃園龜山山鶯路，一向是鶯歌與桃園之間的交通要道，近年鶯桃路封一線道施做捷運工程，造成嚴重塞車，因此有不少居民利用西湖路轉往鳳鳴地區的鶯歌路接至八德大湳系統交流道，使得當地車流數量更多，但西湖街、大湖路遲遲未能拓寬，人車爭道險象環生。

蘇泓欽表示，西湖街道路狹窄加上位在路肩中央的電線桿，不僅嚴重壓縮機車族行車空間，更可能造成機車族閃避電桿不及而引發嚴重車禍，新北市議員蘇泓欽服務處也已接到包括前鎮民代表王世演在內逾500位民眾陳情，一致呼籲要將電桿移到路旁保障行車安全。

此外，狹窄的大湖路，還出現了好幾個在鄰近鐵道的駁坎上所闢建的陽台式候車空間，民眾擠在不到一坪大小空間裡等候公車，當人多時還是得冒險站到大湖路上等候公車，更是驚險萬分。

由於西湖街、大湖路路幅不寬問題已嚴重威脅到過往人車安全，議員蘇泓欽在7月31日邀集王世演前代表、新北市經發局、養工處、三峽警分局及台鐵、台電與在地里長會勘，長期是要尋求拓寬西湖街、大湖路，短期先將電桿往內縮，並將靠近人行道的道路鋪設平整，加寬道路使用面積，保障所有用路人的安全。

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