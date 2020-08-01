搭飛機邊吃「米其林美食」　虎航微旅行8/6啟程！每組8888元今15點開搶

▲虎航「空中米其林」微旅行今日開搶。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，重創航空業，各家業者頻推創新遊程，台灣虎航表示，將於8月6日推出首發微旅行體驗，與榮獲米其林一星的頂級燒肉-大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」，空中快閃店航班編號為IT-8240，預計於上午10:20自桃園機場起飛；下午14:00回到桃園機場。今日下午3點開賣，票價8888元，加贈日本來回機票。

台灣虎航表示，上(7)月28日推出限量的「台虎航空體驗營」後，一上架即引發搶購熱潮。因此，台灣虎航今(1)日宣布，將與KKday再次攜手合作，於8月6日推出首發微旅行體驗。

請繼續往下閱讀...

首發微旅行的主題，特別與榮獲米其林一星的頂級燒肉-大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」；由大腕精心研發的燉牛舌套餐，讓旅客能在高空中享用香濃甜嫩、口感厚實的牛舌並搭配法國夏洛白鑚香檳的極致美味，不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇，讓本趟旅程不僅可讓體驗者感受久違的飛行體驗之外，亦可於機上享受米其林星級料理。

▲旅客邊搭機還可享受米其林美食。（圖／虎航提供）

虎航表示，本次的空中快閃店航班編號為IT-8240，預計於上午10:20自桃園機場起飛；下午14:00回到桃園機場，沿途將由機師進行飛行途中的美景導覽，讓想念出國的旅客能重溫翱翔於天際的心願。

此外，凡參與本行程者，台灣虎航特別再加碼，贈送每位參與者未來台日邊境開放後一年內效期之台灣虎航日本不限航點來回機票1張，為未來的旅行搶先卡位。旅客亦可於機上採購免稅品，最低可享75折起之優惠，超值限定行程，將於今(1)日下午3點起限量開放銷售。

▲虎航「空中米其林」微旅行8/6啟程。（圖／虎航提供）

而適合親子們一起參與的「台虎航空體驗營」，則可讓參與者有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，並實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容。目前8月份場次幾近完售，9月份場次尚有少量餘額。