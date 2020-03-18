360度互動環物零死角　桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉

▲桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在線上購物當道的時代，如何將產品「拍」的好，來吸引消費者目光，是決定產品是否熱賣的重要因素，桃園市政府青年局安東青創基地輔導新創團隊-旭星互聯公司，運用環景360度攝影技術，在電子商務的浪潮中找到重要商機，零死角的將商品呈現在消費者眼前，創造出新視界。

▲▼桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉。（圖／青年局提供）

旭星互聯公司開發的「360度環物影像APP（Asta360）+智能轉盤」，整合軟體、硬體、雲端一條龍服務完整解決方案，讓商家可以運用360度攝影技術拍攝產品影像，而消費者可直接透過手機APP操作旋轉螢幕觀看商品所有細節，如再搭配摺疊式VR眼鏡互動，更可將商品立體呈現猶如就在眼前，藉此加速消費者對產品的了解並提高購買的意願，在帶動各家商品營業額業績成長的同時，今年度亦成功與品牌聯盟通路合作，藉由「環景360度攝影技術」將桃園藝文特區X-Plus創世界舉辦的元宵鼠星星創意科技燈會作數位典藏，協助製作燈會全區環景影像內容，供民眾線上觀展。

▲「環景360度攝影技術」將桃園藝文特區X-Plus創世界舉辦的元宵鼠星星創意科技燈會作數位典藏。（圖／青年局提供）

旭星互聯公司成立於2016年，由陳明祥、楊尚文共同創辦經營。陳明祥表示，Asta360的起點來自於為人父母，對於孩子親手製作的勞作品，總是堆置過久欲丟棄的同時又覺得可惜，於是以數位典藏應用作發想，開發360度互動式影像來記錄小孩的勞作品集。

陳明祥對於青年局提供了創業者友善創業環境與豐富創業資源，進駐安東基地時間至今雖不長但受益良多，基地提供豐富參展機會作為產品市場前測，並且積極輔導與產官學合作對接，團隊也於2019年底成功媒合與桃園博愛特區商業發展協會合作，透過團隊技術協助社區再造與地方創生，成功將桃園博愛古城區暨周邊社區串連成VR導覽示範性計畫。

►我沒有遲到，是時間遲到了！