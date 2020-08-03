台電3.5折買蘇嘉全女婿香氛蠟燭　游淑慧：消費者也成冤大頭

▲前總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

蘇嘉全為了姪子蘇震清涉入收賄，請辭總統府秘書長。隨後，台電公司職福會被爆料，前年向蘇嘉全大女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱(Robin Johansson)的香氛蠟燭公司採購，作為五一勞動節禮品，並以3.5折買到原價1700香氛蠟燭。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，「公家錢好好花，上網比一下價，就知道誰是冤大頭！」

蘇嘉全女兒、女婿的新公司被媒體爆料，成立半年多，就拿到一張1600多萬元的大單，此為2018年五一勞動節，台電公司職福會以香氛蠟燭禮盒，當成員工的贈禮。事實上，職福會本來就不需要經過招標，香氛蠟燭禮盒是會中委員投票決定，且該公司因團購，賣給台電的價格，確實打3.5折。

不過，游淑慧3日在臉書指出，台電職福會提到2017年底該會年度預估還有結餘約3千萬元，後來職福會，避開中間商，直接與代理進口商琺鈉生活洽談議價，並以低於市價約3.5折、每組價格約585元的價格簽訂採購契約，合計總價約1585萬元，「1700元的禮盒組，用585元買到，聽起來真的好便宜啊！」

游淑慧提到，動動手指頭比價會發現，第一冤大頭是國營企業，一口氣買2萬多組，以為買到3.5折超低價，結果網路平台更便宜價格比比皆是；第二冤大頭是消費者，市面標價1700元的東西，有人3.5折價就能買到，就算大量採購比較便宜，但在廠商不會虧錢賣的立場上，代表那組蠟燭成本是市售價三成不到。

▼游淑慧發現，台電3.5折買蘇嘉全女婿香氛蠟燭，但上網就能找到更便宜的。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧港湖加游）