全場民眾黨員高舉選票　9成贊成修黨章「確定黨代表制」

▲台灣民眾黨黨員大會，針對討論議案進行投票時，民眾黨採用舉手投票。（圖／翻攝自民眾黨轉播畫面）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，並修改黨章，增訂黨代表選舉相關規定。經統計後，投票人數總計5141人，同意票4668人，不過並未表決不同意票，最後認定超過9成同意，因此黨章通過。

民眾黨稍早宣佈，截至14時20分，共有2610位出席，2531份委託書，總計5141人，已達法定門檻。不過媒體詢問，黨員總人數多少？民眾黨發言人蔡峻維表示，中評會日前通過人數為8068人，因今日現場報到人數仍在統計中，統計確認後再向外界報告。

柯文哲會前被問及是否擔心出席黨員數？他表示，當然要有信心，剛剛進來發現人還不少，應該有信心。柯文哲指出，今天最重要是通過章程，開始選黨代表，不太可能每次運作動員幾千人，今天最主要目的通過黨代表選舉辦法，盡快年底前開黨代表大會，選出中常會，讓黨可以運作；他坦言，新興政黨剛成立，然後選舉完，一路跌跌撞撞，盡量把該做的事情做完。

▲民眾黨採用舉手投票。（圖／記者湯興漢攝）

新版章程草案第11條規定，「本黨以黨員代表大會為本黨最高權力機關，每年召開一次。必要時由黨主席召開臨時會」。章程第12條規定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期為2年，且任一性別以不低於全數三分之一為原則。當然黨代表包括立法委員、直轄市市長、議員、中央委員、中央評議委員、中央黨部秘書長等；票選黨員代表席次至少100席，候補20席，由具資格之黨員票選產生。黨員代表每屆應選人數及資格認定等選舉辦法，由中央委員會另訂之。

黨秘書長謝立功宣讀新章程後，全場民眾黨員持手環舉手投票，受委託者另有票卡投票，全場黨員高舉選票，經過志工拍照後，協助統計人數。最後統計，投票人數總計5141人，同意票4668人，不過並未統計不同意票，最後認定超過9成同意，因此黨章通過。