臉書曾PO文罵「這家族貪到新境界」！被蘇嘉全告判賠　他出面說話了

▲蘇嘉全因姪子蘇震清涉貪，請辭秘書長獲准。（圖／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

民進黨立委蘇震清等多名立委，涉嫌收賄施壓政府官員，北檢1日訊問後，除前立委陳唐山以50萬交保外，其餘全部聲押，創下台灣司法紀錄，蘇嘉全也因姪子涉貪請辭秘書長獲准；而黃姓網友曾因評論蘇「這家族貪到新境界」挨告判賠10萬，不僅網友挖出舊聞朝聖求平反，他今日受訪時也感嘆「老百姓真的很無奈」。

立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、時代力量主席徐永明、前立委陳唐山，因涉嫌收受賄絡替業者施壓，經檢調7月31日大規模搜索、約談後，於1日向法院聲請羈押10名被告，時代力量率先停止徐永明職務，蘇嘉全也因姪子涉貪，請辭總統府秘書長獲准。

但日前曾有一名黃姓網友，因於2018年10月間，在臉書批評蘇嘉全「這家族貪到新境界」挨告，北院於6月30日，判他應賠10萬並刊登道歉啟事，黃男事後也為了工作、生活，放棄上訴。

不料在這宗「史上最大立委涉貪弊案」爆發後，PTT網友回到一個月前的新聞「朝聖」，紛紛替黃男抱不平，「先知總是孤獨」、「冤案阿」、「還他公道阿」。

▲黃男在臉書上，影射蘇嘉全家族貪汙挨告判賠，在立委收賄弊案爆發後，感嘆「老百姓真的很無奈」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

黃男接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他一個老百姓，以從小聽鄰居議論的事情，在網上評論蘇嘉全家族挨告，最後因拿不出評論依據判賠，「我不是調查單位，很多事情沒辦法查證」，不料現在爆出這麼大的事，他將詢問律師是否有上訴可能。

黃男表示，他不怪法院，「因為法官當時也不知道，檢調正在辦什麼案子」，但強調，政治人物不該在權力如此不對等的情況下，因老百姓的批評而提告，「我那時候被官告，真的很害怕，蘇嘉全大可以召開記者會、公開說明等方式澄清，不該以訴訟來限制人民評論」。

黃男於2018年10月17日，在臉書評論蘇嘉全「這家族在屏東，貪到全新境界，連校長都能賣」、「我親戚要遴選校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥」、「他可以找4、5個小弟，開無牌車直接到法院把你載走，把你揍一整天」等內容，引蘇嘉全不滿提告。

蘇嘉全對此番言論非常氣憤，還氣到從日本趕回來開庭，就是為了要見一見黃男「到底是誰」，黃男雖稱部分言論是指黑道，並不是在說蘇嘉全，但法院認為評論內容已損及蘇嘉全名譽，且評論「賣校長」部分，黃男也沒清楚說出是哪個親戚講的，判他應賠償蘇嘉全損失。

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