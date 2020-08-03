開店前1小時卡位！永和人奔屈臣氏「冒雨排撞色口罩」　網看傻：二次爆發

▲樂華夜市屈臣氏9點半排隊人潮。（圖／翻攝自我是永和人）



記者黃可昀／綜合報導

屈臣氏今（3）全台128家門市開賣中衛雙色口罩，部分地區今早已經出現排隊景象。永和一名女網友稍早在臉書表示，樂華夜市屈臣氏門口排了長長人龍，而且人潮持續增加中，讓她很好奇大家在搶什麼，湊近詢問才發現，原來全都是衝著中衛限量的「潮流雙色款」口罩。

原PO在臉書社團「我是永和人」貼出3張照片，騎樓下的排隊民眾守規矩地排排站，當時約早上9點半，店家都還緊閉鐵門尚未開始營業，遠看還以為這群人是在騎樓躲雨，後來才發現隊伍是從屈臣氏門口延伸出來，「很好奇～這摸（麼）早到底排什麼？」

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▲屈臣氏今開賣中衛雙色口罩。（圖／品牌提供）



據了解，今天屈臣氏開賣3款雙色口罩，分別是黑配軍綠、黑配古銅、黑配櫻桃紅，另外還有酷黑與天空藍2種單色可選，要注意的是，只有128家屈臣氏有販售，可至官網（https://reurl.cc/arQ1DG）事先查詢有哪些門市。

不只永和居民開店前1小時冒雨排隊，台南也有網友在「爆廢公社二館」表示，經過屈臣氏看見很多人拿著小板凳坐在門口，店都還沒開就已經在排隊。其他人回應，「口罩啊，二次爆發，還好我反送中的防毒面罩一直還留著」、「到底顏色有那麼重要嗎...真心不懂為了顏色搶然後排隊的」、「排了確定會戴我是不信啦，轉手賣才是真的。」

▼台南屈臣氏排口罩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

