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哈格比強度將達顛峰！連2天防豪雨熱區曝　鄭明典PO圖示警：這俗稱颱風尾…

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▲▼哈格比0800路線圖。（圖／中央氣象局）

▲氣象局觀測，哈格比今晨8時中心位置在宜蘭的東方約180公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（3日）上午8時半持續發布哈格比颱風海上颱風警報，預估未來12小時強度將達顛峰，並持續對11縣市發布「大雨特報」。氣象局長鄭明典也PO出今晚8時到周二上午8時的定量降水預報，示警「這個～俗稱颱風尾…」

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局觀測，哈格比今晨8時中心位置在宜蘭的東方約180公里海面上，以每小時21轉24公里速度，向北北西進行，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周二上午8時中心位置在馬祖的北北東方約310公里海面上。

氣象局說，哈格比颱風中心目前在宜蘭東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。氣象局預估，未來12小時哈格比強度將達巔峰，預測近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，7級風暴風半徑也「增胖」來到100公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼哈格比進逼中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，西半部、東北部一整天有斷斷續續降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區降雨則比較局部短暫。

葉致均表示，今是哈格比距離台灣最近的時候，一整天風雨都滿大的，仍不排除發布陸上警報；過去颱風有增強情況，仍可能繼續增強。

葉致均說，哈格比今下半天逐漸遠離，但周二受到它帶來的低壓帶影響，南部、東部、東南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部大雨或豪雨發生機率；周三至周日太平洋高壓增強，恢復夏天天氣型態，東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼鄭明典PO出今晚8時到周二上午8時的定量降水預報，提醒「這個～俗稱颱風尾…」（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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