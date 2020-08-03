髒衛生紙「丟飯鍋內」　新店男遭制止惱羞嗆老闆娘：妳就被打死

記者陳豐德／新北報導

新北市新店安坑一家臭臭鍋店1日晚間8時許發生一起糾紛爭吵案，一名吳姓男子跟同行女友人到店內外帶，點餐時竟然將用過的衛生紙丟入飯鍋中，甚至還恐嚇店家「現在是警察啦，如果是我朋友妳就被打死！」警方獲報後迅速到場制止吳男，誇張行徑曝光後，讓網友不敢置信直稱太誇張。

▲新店男將用過衛生紙丟入飯鍋內，遭制止後腦羞向店家嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社）



目擊者拍下衝突影片，並在臉書社團「爆料公社」公布指稱，當日晚間一對男女到店內外帶，男子將用過的衛生紙丟進店家飯鍋裡面，被店家指證之後就惱羞開始亂，還恐嚇店家，最後店家叫警察把人帶走了，而且還打死不道歉，帶出去之後還頻頻想回店內鬧事。

目擊者稱老闆娘向他透露，該名男子已經不是第一次這樣亂丟，但之前都是丟在桌上，所以沒有計較，沒想到這一次是直接丟到飯鍋裡面，她才會出聲制止，不料引發後續衝突。

透過曝光的畫面可以看到，該名吳姓男子（43歲）與老闆娘發生爭執後，店內顧客看不下去出聲制止，得知老闆娘要叫警察來處理時，他還嗆聲「警察很慢啦」、「我叫別人的速度很快」，等到警察來時他更出言「現在是警察，如果是我朋友妳就被打死了」，而同行女子在旁不斷勸阻。警方獲報到場後，到場將雙方先隔開，店家目前暫不提告。

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