快訊／王金平親筆留「安息主懷」字條：李登輝是政治家、哲學家

記者陶本和／台北報導

前立法院長王金平3日上午赴台北賓館，參與前總統李登輝的追思會。他在接受訪問時表示，李登輝對台灣貢獻非常巨大，個人認為他是政治家、哲學家、宗教家，也是戰略家，同時親筆留下「安息主懷」的字條予以緬懷。

▲王金平前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）



王金平一早抵達台北賓館弔唁李登輝，隨後接受媒體訪問時表示，李登輝對於台灣的貢獻非常巨大，而且影響台灣的發展；他個人認為，李登輝是政治家、哲學家、宗教家，也是一位戰略家，他堅持台灣的安全、安定、繁榮發展，做出了重大貢獻，讓他非常感佩；而他也親筆留下「安息主懷」的字條，意在祝福李登輝在主的懷抱裡安息。

前副總統蕭萬長隨後也抵達會場，在受訪時簡短表示，今天他跟幾位老同事帶著悲傷的心情，不捨難過的來追思李登輝；他認為，李登輝對台灣貢獻舉世讚佩，尤其把台灣帶到民主化的一個成就，不但是國人要追念，國際間大家都非常的敬佩，而他在追隨李登輝的十幾年中，在他領導擘劃之下，尤其是經濟這方面，歷經亞洲金融風暴等危機，他是非常鎮定的來指導大家安然度過。

▲蕭萬長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長王金平參與前總統李登輝追思會，親筆留下字條。（圖／總統府提供）